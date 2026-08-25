Preocupación por misteriosa llamada que llega a miles de celulares: si cuelgan, no la devuelva o podría perder todo su dinero

Las llamadas de números desconocidos se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos años. El avance de la tecnología, el auge de la inteligencia artificial y el acceso masivo a bases de datos con números telefónicos han facilitado que este tipo de comunicaciones se conviertan en parte de la rutina diaria de millones de personas.

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Muchas personas reciben varias llamadas al día de números que no tienen registrados. En algunos casos, la comunicación se corta apenas contestan; en otros, buscan ofrecer un servicio o intentan obtener información personal.

Uno de los aspectos que más inquieta es que muchas de estas llamadas llegan desde números con prefijos internacionales. Ese detalle suele despertar curiosidad y, precisamente, es lo que lleva a algunos usuarios a responder o devolver la llamada, sin saber que podría tratarse de un intento de fraude.

¿Por qué llegan tantas llamadas con prefijos internacionales?

Según explicó Xataka, muchas de estas comunicaciones forman parte de estafas telefónicas diseñadas para que la víctima devuelva la llamada. Al hacerlo, puede ser redirigida a líneas de tarificación especial con costos elevados o quedar expuesta a sistemas automatizados que buscan obtener datos personales.

El spam telefónico es utilizado tanto por empresas como por delincuentes que buscan cometer estafas. Foto: Getty Images

La principal recomendación es no contestar ni devolver la llamada cuando el número resulte sospechoso. También conviene bloquear esos contactos desde Android o iPhone y activar las funciones de identificación de llamadas que ofrecen algunos operadores, dado que pueden advertir sobre posibles intentos de estafa.

Expertos han llamado la atención sobre llamadas provenientes de prefijos como +373 (Moldavia), +216 (Túnez), +44 (Reino Unido), +383 (Kosovo) y +53 (Cuba), entre otros. Aunque recibir una llamada desde estos códigos no significa automáticamente que sea fraudulenta, sí es recomendable actuar con cautela si no se espera una comunicación desde esos países.

¿Qué hacer si ya respondió o devolvió la llamada?

Haberla contestado o devuelto no implica necesariamente que se haya producido un fraude, pero sí conviene actuar con rapidez para descartar cualquier inconveniente.

Lo primero es revisar el historial de llamadas y la factura telefónica para verificar si aparecen cobros inusuales. Si se detecta algún cargo irregular, lo más conveniente es comunicarse con el operador para reportar la situación y solicitar una revisión.

Las llamadas spam se han convertido en una de las mayores molestias para los usuarios. Foto: Getty Images

Si durante la llamada se compartieron datos personales, contraseñas o información bancaria, también es recomendable contactar cuanto antes a la entidad financiera para adoptar medidas preventivas.

Señales para identificar una posible estafa Wangiri

Existen algunos indicios que pueden ayudar a reconocer este tipo de fraude antes de caer en la trampa: