Nana Calistar advierte a los signos sobre lo que podría ocurrir este 25 de agosto

Este martes 25 de agosto, los astros vuelven a marcar el ritmo para los 12 signos del zodiaco, con predicciones que ponen el foco en aspectos como el amor, el trabajo, el dinero y las relaciones personales.

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Las recomendaciones de Nana Calistar plantean una jornada con diferentes oportunidades y situaciones que podrían llevar a algunos signos a tomar decisiones importantes.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

“Este martes debes bajarle dos rayitas a las prisas, porque andar queriendo llegar a todos lados como alma que lleva el diablo, podría meterte en un problema innecesario. La paciencia será tu punto fuerte, por lo que, si llegas a dominarla, las puertas se te abrirán”.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

“Este martes comenzarás a reconocer ciertas actitudes que merecen ser cambiadas; toma en cuenta que cambiar no significa dejar de ser quien eres ni convertirte en lo que otros quieren; significa quitarte costumbres que ya te están complicando la existencia”.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

“Es ahora que comenzarás a recibir noticias que van a mover bastante tu círculo cercano. Se marca el embarazo de una amistad o persona conocida, situación que podría tomarte por sorpresa porque quizá nadie se imaginaba que esa persona fuera a dar semejante noticia”.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

“Es ahora que debes bajarle dos rayitas a esos cambios de humor que te han puesto en situaciones complicadas. Pero debes estar consciente de no descargar tus frustraciones con quien ni la debe ni la teme, porque luego te arrepientes de tus cambios de humor sin sentido”.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

“Es momento de que te dispongas a distinguir entre quienes te hablan de frente y quienes solamente andan hablando mal de ti. Se marca un conflicto con una amistad que podría andar soltando información tuya”.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

“Debes tomar en cuenta que se marca un posible encuentro con una expareja. Debes comenzar a ser consciente de tus actos antes de guiarte por tus emociones”.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy. Foto: Montaje SEMANA | Instagram Nana Calistar - Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

“En tu camino se marcan dos personas interesadas en ti, pero ninguna viene con garantía extendida, así que no te emociones nomás porque te hablan bonito, te reaccionan las historias y aparecen justo cuando sienten que estás soltando la cobija”.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

“Debes bajarle a tu ritmo de vida, porque el querer resolver todo de una sola vez no es la mejor opción y menos si tienes que enfrentarte a esos problemas que llevas meses aplazando”.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

“Este martes vas a necesitar poner orden entre lo que deseas sentimentalmente y lo que realmente estás dispuesto a soportar por amor, por lo que, si estás soltero, llegará una conexión con una persona de lejos que, por desgracia, no podrás convivir tanto como quisieras”.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

“Toma en cuenta que este martes llegará para mostrarte que has tomado decisiones que en su momento parecían correctas y terminaron saliendo más chuecas que cuadro colgado con prisa, por lo que la diferencia entre que las puertas se abran y no será la paciencia”.

Nana Calistar dio sus predicciones para hoy. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistar

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

“Este martes llegará para mostrarte que se visualiza una boda, compromiso o celebración importante que podría sorprenderte porque quizá no esperabas que cierta relación avanzara tan rápido, por lo que la situación podría ponerte en alerta”.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

“Ahora es cuando vas a entender que la vida está demasiado corta para seguir gastando lágrimas, tiempo y energía en situaciones que ni siquiera dependen de ti. Ya lloraste lo que tenías que llorar, ya pensaste demasiado las cosas y hasta imaginaste escenarios que jamás sucedieron”.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.