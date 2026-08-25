Las cuatro bajas de Santa Fe para enfrentar a River en Copa Sudamericana: tendrá dos regresos

Luego del empate (0-0) en el partido de ida, Independiente Santa Fe buscará una gesta histórica visitando a River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Definido el canal que transmite River Plate vs. Santa Fe por Copa Sudamericana: cambió la señal

Pablo Repetto convocó a 23 jugadores para el partido de este miércoles en el Estadio Monumental. En la lista se encuentran Víctor Moreno y Daniel Torres, habituales titulares que estaban en duda por problemas físicos.

Desafortunadamente para Santa Fe, se confirmaron cuatro bajas sensibles: el arquero Andrés Mosquera Marmolejo, el defensor Kevin Balanta, el mediocampista Yilmar Velásquez y el extremo Omar Fernández Frasica.

Emerson Rivaldo Rodríguez y Juan Daniel Espitia tampoco están disponibles. La dirigencia del cuadro cardenal no alcanzó a inscribirlos para esta fase y solo podrían jugar en caso de avanzar a cuartos de final.

Convocatoria de Santa Fe vs. River Plate

Esta es la lista de viajeros de Santa Fe para su partido de vuelta frente a River Plate por los octavos de final de la Copa Sudamericana, partido que se disputará este miércoles a las 7:30 de la noche (hora de Colombia):

Arqueros : Weimar Asprilla y Emiliano Contreras.

: Weimar Asprilla y Emiliano Contreras. Defensas : Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Mateo Puerta, Ivan Scarpetta, Jean Caicedo, Jeison Angulo, Christian Mafla, Jhojan Zúñiga y Víctor Moreno.

: Helibelton Palacios, Emanuel Olivera, Mateo Puerta, Ivan Scarpetta, Jean Caicedo, Jeison Angulo, Christian Mafla, Jhojan Zúñiga y Víctor Moreno. Mediocampistas : Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Luis Palacios, Alexis Zapata y Maxi Lovera.

: Daniel Torres, Jhojan Torres, Kilian Toscano, Luis Palacios, Alexis Zapata y Maxi Lovera. Delanteros: Jader Obrián, Franco Fagúndez, Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Martín Palacios y Cristhian Palacios.

La drástica decisión de River Plate si Santa Fe se sale con la suya en el Monumental: habría giro total

La serie está abierta después de lo sucedido en Bogotá. Aunque Santa Fe tuvo opciones de gol para llevarse la ventaja, le faltó efectividad frente al arco defendido por Santiago Beltrán.

Ahora la tarea es aguantar la presión que ejerce el Estadio Monumental y jugar con la impaciencia de River Plate, que también necesita para ganar para respirar por el mal arranque de temporada en el fútbol argentino.

El arquero Weimar Asprilla, de Santa Fe, fue figura en el partido de Copa Sudamericana ante River Plate. Foto: Colprensa

Chacho Coudet, al borde del abismo

Y es que el conjunto millonario se juega mucho más que la clasificación a cuartos de final. La prensa argentina asegura que Eduardo Coudet será despedido de su cargo como director técnico si pierde ante Independiente Santa Fe.

“En un ciclo que ya no resiste más golpes, no meterse entre los ocho mejores del segundo torneo en relevancia del continente después de haber invertido más de 65 millones de dólares en el mercado de pases sería una gran piña. Y posiblemente de KO”, apuntó el Diario Olé.

River viene de empatar contra Vélez Sarsfield el domingo pasado, un partido que parecía estar controlado con dos goles de ventaja y que terminó con otra decepción para la hinchada.

Desde las graderías del Monumental se escucharon abucheos para los jugadores y el cuerpo técnico, que tienen toda la presión sobre los hombros para el duelo de este miércoles en Sudamericana.