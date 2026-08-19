Santa Fe perdonó a River Plate y se complica en la Sudamericana: sabe a derrota y mira la revancha en el Monumental

Santa Fe perdonó a River Plate cuando menos debía hacerlo. Con muchas dudas en su juego, el equipo argentino se presentó en El Campín de Bogotá con la intención de mantener el cero, en duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Su única opción clara de gol llegó apenas comenzando el partido, tras una gran atajada de Weimar Asprilla a un remate de cabeza de Lautaro Rivero. Con esta intervención y la posesión del balón para Santa Fe, River Plate salió bien librado del frío bogotano y ahora regresa a Argentina con un 0-0 que lo deja con opciones para definir la serie ante su público.

Tras ese cabezazo en los primeros minutos, el partido fue para Santa Fe, que falló en la definición cuando tuvo oportunidades claras para marcar. Nahuel Bustos fue la figura del compromiso y uno de los protagonistas de las opciones de gol, pero no logró concretarlas.

El atacante argentino tuvo dos remates en el primer tiempo que chocaron en el palo. A esas oportunidades se sumó otra muy clara en la que, con el arco a su disposición para anotar, intentó una vaselina que se fue demasiado larga. La decisión, teniendo en cuenta el contexto de la jugada, dejó sorprendidos a los más de 30.000 hinchas que asistieron a El Campín.

Fausto Vera con Nahuel Bustos Foto: Oficial River Plate

De esta manera, Santa Fe empató como local 0-0, un resultado que deja abierta la serie, deja el vaso medio vacío y que deberá definir en el partido de vuelta en el Monumental de Buenos Aires la próxima semana.

¿Cuándo es la revancha en el Monumental?

El técnico Pablo Repetto ahora empieza a recuperar el grupo para el viaje a Buenos Aires y Santa Fe espera liquidar a su favor en una serie que se ve apretada, pero el favorito River puede dar una punzada clave para recuperarse, pasar de ronda y alejar las críticas.

El partido de vuelta de los octavos de final de la Sudamericana se disputará el próximo miércoles 26 de agosto a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el Más Monumental de la ciudad de Buenos Aires. El compromiso será transmitido por DSports y su aplicación DGO (DirecTV) en Colombia.

Santa Fe no pudo sacar la ventaja en el duelo de ida por los octavos de la Copa Sudamericana, ante River Plate. Foto: Colprensa

Se espera que Nahuel Bustos, Hugo Rodallega, Daniel Torres, Emanuel Olivera y Jader Obrian sean titulares, y se espera que el portero Andrés Mosquera Marmolejo esté de vuelta en el partido más importante del semestre.