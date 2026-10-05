Definido el canal que transmite Argentina vs. Benín y la despedida de Messi: no va por ESPN

Este martes, 6 de octubre, será un día especial para la selección de Argentina. Lionel Messi tendrá la oportunidad de despedirse ante la afición en el Estadio Monumental de Buenos Aires, luego de haber anunciado su retiro del fútbol internacional.

Scaloni lo convocó por última vez para que dispute el partido amistoso contra Benín, programado para iniciar a las 6:00 de la tarde (hora de Colombia). Messi vestirá una camiseta especial con los números en dorado y el logo de su marca en colaboración con Adidas.

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¿Dónde ver en vivo Argentina vs. Benín?

El duelo de Argentina vs. Benín será transmitido exclusivamente por DSports en Colombia. ESPN y los canales tradicionales del país no tienen este compromiso en su parrilla de programación, aunque sí harán cubrimiento de lo que suceda en el Monumental.

Los usuarios de dispositivos móviles podrán ver el partido amistoso a través de DGO, Win Play, Paramount+, DAZN o Amazon Prime Video, pero es necesario tener una cuenta activa en alguna de esas plataformas de streaming.

Antes y después del compromiso se espera que hayan homenajes y declaraciones oficiales por parte de Leo Messi, quien tomará la palabra para despedirse de la selección con la que ganó dos títulos de Copa América, una Finalissima y una Copa del Mundo.

Así será la despedida de Leo Messi

Tras más de dos décadas al servicio de su país, Messi entregará para siempre la banda de capitán y celebrará su última noche con la camiseta albiceleste en el estadio con mayor capacidad en Sudamérica.

En su retiro del fútbol internacional, el ‘10’ estará acompañado de 85.000 espectadores, pero también de varios de los compañeros con los que alcanzó la cumbre del fútbol en el Mundial de Catar-2022. Figuras como Nicolás Otamendi y Ángel Di María serán invitados de lujo en el evento.

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Leo Messi, que ha vestido más que nadie la camiseta celeste y blanca (207 veces), dirá adiós al equipo de su país dos meses y medio después de perder la final de la Copa del Mundo ante España. “Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar”, escribió al anunciar su retiro internacional en agosto.

La hinchada de Argentina colmará las tribunas del Estadio Monumental en Buenos Aires Foto: AFP

El astro argentino tiene contrato con el Inter Miami hasta 2028 y esa será la única forma de verlo a partir del miércoles. A nivel de selecciones dará un paso al costado para dejarle espacio a las nuevas generaciones con jugadores como Nico Paz y Franco Mastantuono.

“Va a ser un día inolvidable para todos. Todos quieren estar en ese partido y solo queda disfrutarlo”, dijo el seleccionador Lionel Scaloni. “Entre todos intentaremos suplir lo que hacía Leo”, sentenció.