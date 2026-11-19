Vincent Kompany descartó que Luis Díaz pueda regresar este viernes en el partido de Bayern Múnich vs. FC Colonia por la décima jornada de la Bundesliga. Esta decisión ya se había confirmado en la prensa alemana; sin embargo, faltaba el pronunciamiento oficial por parte del DT.

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“Lucho está trabajando muy bien. Ha tenido una buena semana. Creo que mañana aún sería demasiado pronto para él”, anunció Kompany en rueda de prensa.

Luis Díaz está lesionado desde el 21 de octubre cuando salió con molestias musculares en el partido contra Arsenal por Champions League. Producto de esa situación se perdió el clásico contra Borussia Dortmund y también la convocatoria de la Selección Colombia a los amistosos frente a Chile.

Durante el parón internacional se le vio de regreso en los entrenamientos grupales, hecho que permitía ilusionarse con volverlo a ver ante Colonia. No obstante, Kompany decidió tomar todas las precauciones para evitar una recaída del atacante colombiano.

“En los próximos siete días creo que podemos esperar de manera realista que vuelva a hacer su primera aparición”, apuntó el estratega belga.

Kompany confirma el regreso de Musiala

El que sí estará de vuelta en la convocatoria del Bayern Múnich es Jamal Musiala, quien ha sufrido toda la temporada por lesiones y quebrantos de salud.

“Está listo, está disponible y probablemente participará. Digo ‘probablemente’ porque todavía tenemos una sesión de entrenamiento hoy, y siempre puede pasar algo”, apuntó el DT.

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Musiala se lesionó en la fecha FIFA de septiembre-octubre y apenas está mostrando síntomas de recuperación. “Creo que su historia es hermosa. Lo seguiré diciendo: la forma en que este joven está luchando y lo que está mostrando en este momento... Espero que pueda disfrutar de todo esto en los próximos meses”, dijo Kompany.

“Simplemente espero que pueda demostrarlo todo en el campo. Creo que absolutamente lo hará, al 100%. Pero diría que su situación es similar a lo que pasó con el partido del Atlético y también a lo que me pasó a mí. Estos son momentos de los que creo que podemos sacar mucha fuerza esta temporada. Lo que Jamal está mostrando en este momento es una mentalidad increíble y un hambre por volver”, expresó.

Jamal Musiala, delantero alemán del Bayern Múnich. Foto: NurPhoto via Getty Images

Además de las lesiones, Musiala ha luchado contra un trastorno que le causa desmayos repentinos mientras realiza actividad física. Al respecto, Bayern ha dispuesto de sus servicios médicos para tratar de disminuir esos momentos de crisis.

“No puede decir mucho en este momento; tiene que hacer su discurso en el campo. Pero como entrenador, estos son también momentos en los que miras a grandes jugadores y piensas de verdad: ‘Vale, realmente estoy deseando que llegue esto’. Porque una vez que pueda hablar de nuevo en el campo, creo que ganaremos algo no solo para el Bayern, sino también para el fútbol alemán en general”, finalizó Kompany.