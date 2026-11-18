En días pasados, fue masivo el pedido que se hizo por redes sociales para ayudar al técnico Norberto Peluffo, quien necesitaba donantes de sangre 0+ para continuar con su arduo proceso médico. El reporte más reciente indica que el exjugador de Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali en la década de los 80, lleva más de siete horas ingresado en la Clínica Chicamocha de Bucaramanga y ahora pasó a UCI.

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Todo tiene que ver con un reporte más que alentador en lo que tiene que ver con su salud. Por precaución, Peluffo fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica, donde se sigue recuperando luego de siete horas de cirugía.

El periodista deportivo y columnista del medio Vanguardia Santander, Felipe Zarruk Diazgranados, indica que cuatro médicos especialistas, dos residentes y un anestesiólogo, quienes lo han tratado en las últimas horas, dan el parte satisfactorio para su familia y el fútbol colombiano.

Norberto Peluffo, técnico y director deportivo colombiano Foto: COLPRENSA

El mencionado comunicador indica que el cuerpo de Peluffo está sano, nutrido, que la operación fue un éxito y que respira por sí mismo. El profesor Norberto está estable en UCI en un proceso de recuperación y estabilidad.

Peluffo necesitó donantes de sangre

En horas anteriores a la cirugía, la solicitud de sus familiares indicaba que las personas que quisieran ayudar a Norberto Peluffo con la donación de sangre O+ lo podían hacer en los Laboratorios Higuera Escalante, en el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, donde actualmente vive.

Cabe recordar que Peluffo ha presentado complicaciones de salud durante este 2026 y en este último semestre viene realizando un riguroso tratamiento para encarar la enfermedad que lo llevó a requerir la donación urgente de sangre y la cirugía.

Según un diálogo con El Colombiano de Medellín y reportes de Gol Caracol en las últimas semanas, casa periodística cercana a Norberto Peluffo, el técnico se encuentra con mucha “fe en Dios” y desea salir adelante con esta enfermedad.

Peluffo, exjugador, técnico y comentarista

Norberto Peluffo también fue jugador profesional en la década de los 80 y 90 en el fútbol colombiano, sumados los tres grandes en su hoja de vida. Primero pasó por Atlético Nacional, donde debutó y fue campeón en 1981, pasó por Millonarios y con América de Cali jugó la Copa Libertadores de 1987.

Norberto Peluffo estuvo en la época dorada del América en los años 80. Foto: Archivo particular

Su carrera como director técnico comenzó con el Atlético Bucaramanga en 1991 y estuvo en la Selección Colombia Sub-23. En 1997, consiguió su único título de clubes como DT al ganar la Copa Interamericana con Atlético Nacional. Pasó por Envigado, Millonarios, Deportivo Cali y Deportivo Pereira.

Peluffo fue figura en Atlético Nacional de los años 80. Foto: Archivo particular

Es de las voces invitadas en la mesa de Javier Hernández Bonnet. Ha estado en las Eliminatorias Conmebol, Copa América, Mundiales de diferentes categorías y torneos sudamericanos. Asimismo, participa en un programa digital de esa plataforma, donde es analista con Javier Castell y Nelson Gallego.