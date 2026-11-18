El Manchester City y el Real Madrid fueron los grandes ganadores de la jornada de este 18 de noviembre en la Champions League femenina. Inglesas y españolas sumaron valiosos triunfos para seguir cerca de la clasificación a la siguiente fase y ya miran a clubes como el Lyon de Francia, el Chelsea de Inglaterra y el FC Barcelona, líderes en la tabla y grandes favoritos al título.

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El equipo de la capital española se llevó la victoria por 3-1 ante el Inter de Milán. La delantera danesa Signe Brunn, quien inició en el banquillo, fue la figura del partido al anotar un doblete decisivo ante el equipo italiano. Linda Caicedo fue titular en el esquema del técnico Pau Quesada y estuvo los 90 minutos en la cancha.

La neerlandesa Lineth Beerensteyn abrió el marcador para las locales a los 28 minutos y todo parecía fácil para el Real Madrid, luego de que el equipo italiano sufriera la expulsión tres minutos antes del descanso de la islandesa Karolina Vilhjálmsdóttir.

Pero el Inter resistió y empató con un remate de cabeza de Michela Cambiaghi. Bruun marcó el 2-1 a cinco minutos del final y convirtió un penalti en los instantes finales para sellar la victoria.

Se mueve la tabla de la Champions femenina

Por su parte, las campeonas inglesas del Manchester City vencieron a domicilio al Häcken de Suecia por 2-0 con tantos de Lauren Hemp y Khadija Shaw.

Con el triunfo, Manchester City quedó en la cuarta posición del torneo de Europa, igualado a nueve puntos con el Real Madrid, pero por delante de las españolas por diferencia de goles. Bayern Múnich y Arsenal de Londres suman ocho puntos con un partido menos.

Linda Caicedo contra el Inter de Milán Foto: Real Madrid via Getty Images

El Chelsea, que también tenía ocho unidades, venció este miércoles 1-0 al PSG con un gol de la defensora neerlandesa Veerle Buurman a tres minutos del final. El triunfo colocó al equipo inglés en lo más alto de la clasificación, con 11 puntos, uno más que Lyon y Barcelona, que aún deben jugar (jueves).

El Lyon, subcampeón la temporada pasada, y el vigente campeón Barcelona figuran con 10 puntos previo a sus enfrentamientos del jueves ante Arsenal y Servette, respectivamente.

Tabla de Posiciones Tabla de Posiciones # Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Chelsea 5 3 2 0 4 0 4 11 2 OL Lyonnes 4 3 1 0 20 0 20 10 3 Barcelona 4 3 1 0 20 3 17 10 4 Man City 5 2 3 0 10 5 5 9 5 Real Madrid 5 2 3 0 10 5 5 9 6 Juventus de T... 5 3 0 2 10 9 1 9 7 Bayern de Mú... 4 2 2 0 9 5 4 8 8 Arsenal 4 2 2 0 7 3 4 8 9 Sport Lisboa ... 4 2 0 2 5 8 -3 6 10 Paris Saint-G... 5 1 2 2 8 5 3 5 11 HB Køge 4 1 1 2 6 11 -5 4 12 Associazione ... 4 1 1 2 2 9 -7 4 13 Inter de Milán 5 1 1 3 4 14 -10 4 14 Servette FC C... 4 1 0 3 7 16 -9 3 15 Paris Football ... 4 0 2 2 5 11 -6 2 16 BK Häcken 5 0 2 3 1 7 -6 2 17 Oud-Heverlee... 5 0 2 3 2 13 -11 2 18 Austria Wien 4 0 1 3 3 9 -6 1

En otro encuentro de la jornada, la Juventus derrotó 2-0 al OH Leuven belga con dos tantos en los últimos seis minutos, obra de Annamaria Serturini y Matilde Pavan, y escaló hasta la sexta posición.