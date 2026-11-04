Colombianos titulares en Champions: así rindieron para ser convocados al doblete de amistosos vs. Chile

Dávinson Sánchez, Nelson Deossa, Deivis Vásquez y, de haber estado en condiciones físicas, Luis Díaz también habría sido titular en Champions League como los tres primeros mencionados.

Esos nombres que lograron ser de la partida con sus respectivos clubes tuvieron rendimientos aceptables.

Quien más brilló fue el central de Galatasaray de Turquía por asistir en medio de la victoria 2-0 de los suyos vs. Stuttgart de Alemania.

Dávinson Sánchez, defensor colombiano de Galatasaray, que fue titular ante Sttutgart Foto: Getty Images // ESPN

El caucano fue titular y disputó los 90 minutos. Su aporte más destacado llegó al minuto 15, cuando lanzó un preciso pase largo a la espalda de la defensa alemana para habilitar a Batrakov, quien definió ante el arquero Fabian Bredlow. Fue una asistencia de gran calidad técnica que permitió ampliar la ventaja.

El atacante ruso había abierto el marcador al minuto 12 y completó su doblete en apenas tres minutos. Durante el resto del encuentro, Galatasaray administró la diferencia y resistió los intentos del Stuttgart, que incluso tuvo un gol anulado por fuera de juego.

Con este resultado, el equipo dirigido por Okan Buruk llegó a seis puntos en la fase de liga y consiguió su segunda victoria consecutiva en el certamen.

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La calificación para Dao fue de 7.7 saliendo así como una de las figuras del encuentro en Turquía.

Ante la cercanía de dicho partido en competencia Uefa con la convocatoria, eso suma puntos para que Néstor Lorenzo mantenga al zaguero en el radar y le de nuevamente la confianza de ser capitán en el recambio generacional.

Devis Vásquez en Old Trafford

El arquero colombiano fue titular con la AS Roma en la derrota 3-2 frente al Manchester United, en Old Trafford, durante la cuarta jornada de la fase de liga del torneo.

El guardameta de 28 años recibió la oportunidad debido a las lesiones de Mile Svilar y Pierluigi Gollini. Su estreno en la competición europea tuvo intervenciones destacadas, aunque terminó con un resultado adverso.

La Roma comenzó mejor y consiguió una ventaja de dos goles. Matías Soulé abrió el marcador al minuto 11 y Donyell Malen amplió la diferencia desde el punto penal, al 18.

EL PENAL SE TUVO QUE REPETIR POR INVASIÓN, PERO VALE LA PENA VER LA ATAJADA DE VÁSQUEZ: el arquero colombiano le adivinó la intención a Bruno. Luego, el portugués volvió a rematar y anotó para Manchester United vs. Roma. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/nYCcsum6kq — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

En la segunda parte llegó la reacción inglesa. Al minuto 56, Vásquez detuvo un penal ejecutado por Bruno Fernandes, pero el VAR ordenó repetirlo por invasión al área. En el segundo cobro, el portugués consiguió descontar.

Posteriormente, Matheus Cunha marcó por duplicado, a los minutos 83 y 86, para completar la remontada del Manchester United.

Pese a la derrota, Vásquez tuvo un estreno significativo en el máximo torneo de clubes de Europa, con intervenciones que evitaron una diferencia mayor.

Deossa ‘in’, Chucho ‘out’

Nelson Deossa fue titular en el equipo dirigido por Manuel Pellegrini y ocupó una posición en el mediocampo. El colombiano recibió la confianza del entrenador para afrontar uno de los compromisos más exigentes de la temporada europea.

Nelson Deossa, del Real Betis vs. Dortmund en la Champions League Foto: ANP via Getty Images

Por su parte, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández no estuvo disponible para el encuentro. El delantero continúa recuperándose de una lesión en la pierna izquierdo.

Al zurdo de 26 años las aplicaciones lo calificaron con 7.0 puntos, siendo así uno de los más destacados en la delantera del equipo sevillano.