Italiano sorprende en Champions League y resuena con el ‘nuevo Messi’: lección para Roma, Inter y Napoli

El Como 1907 sigue dando grandes lecciones a sus colegas italianos que avanzan en esta temporada en la Champions League lejos de los primeros lugares. Bajo todo pronóstico, este club de muy pocas referencias en el fútbol europeo y bajo la dirección técnica del español Cesc Fàbregas, sí está en la zona alta de la fase liga, es top 5 y da de qué hablar.

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Se fundó en 1907, pero pasó por varias crisis financieras que lo llevaron a su desaparición. En el 2005 reapareció bajo el nombre ‘Calcio Como’ y en 2017 pasó a llamarse Como 1907, reiniciando las competiciones desde la Serie D italiana.

Es todo un maestro del proceso futbolístico en plenas crisis de Italia, sin clasificaciones a mundiales y con un bajo perfil, y conducido por el grupo indonesio Djarum, el plan a largo plazo está trayendo sus frutos y, con técnico español, muy bien cotizado en Europa, sorprende con sus grandes resultados en la Champions League.

Nico Paz celebra en la Champions League Foto: Getty Images

Por la cuarta fecha en Europa, vapuleó 9-1 al Lens en Francia, con un gol del argentino Nico Paz, considerado el ‘nuevo Messi’ y el heredero de la 10 en la selección argentina, que fue dedicado a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife fallecido tras un golpe en un partido.

El Como da una lección a Roma, Inter y Napoli

Anastasios Douvikas selló un triplete (7′, 32′ y 57′). Además, marcaron el mencionado Paz (40′), Lucas Da Cunha (47′), Marc-Olivier Kempf (53′), Mattia Liberali (62′), Martin Baturina (69′) y Matteo Papaccioli (90+2′). El gol del Lens lo consiguió Ruben Aguilar (65′).

Totalmente superado por la superioridad técnica de Como y, sobre todo, desaparecido del partido tras el descanso, el Lens encajó su tercera derrota consecutiva en la Champions, una de las más abultadas de la historia de la competición.

En la tabla, como se ubica en la cuarta posición con nueve puntos, supera al FC Barcelona y lidera el grupo con este puntaje (9) por la diferencia de gol (+13). Solo es superado por el Arsenal, Real Madrid y PSG.

En lo que tiene que ver con sus colegas italianos, Inter de Milán es 15.° en zona de repechaje, al igual que AS Roma, que es 19.°. Napoli, por su parte, es 27.°, eliminado hasta el momento.

Nico Paz, el nuevo Messi

Los franceses fueron incapaces de frenar la máquina del Como, impulsada por el argentino Nico Paz, goleador, dos veces asistente decisivo y un peligro constante. En el minuto 40 culminó una brillante acción del equipo italiano con un disparo con la zurda a las mallas.

¡¡GOLAZO Y FESTEJO ESPECIAL!! Nico Paz no perdonó al arquero de Lens para plasmar el 3-0 de Como y le dedicó el gol a Jesús de Miguel Alameda, jugador que falleció en las últimas horas en Tenerife, club donde jugó su papá. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus — SportsCenter (@SC_ESPN) November 4, 2026

Corrió hacia su banquillo y pidió una camiseta con la fotografía de Jesús De Miguel, el delantero fallecido tras no recuperarse de un golpe con el portero del Andorra, Jesús Owono.

Nico Paz homenajea a Jesús de Miguel Foto: Getty Images

Paz, nacido y criado en Tenerife, es un ferviente seguidor del club isleño, en el que jugó su padre, el antiguo internacional argentino Pablo Paz.

Los italianos mandaban 3-0 al descanso y los desajustes defensivos del Lens facilitaron otros seis goles, en la derrota más abultada de un club francés en la Liga de Campeones.

Este revés contundente, con ocho goles de diferencia, iguala las dos derrotas más amplias de la historia de la Champions: los 8-0 del Real Madrid contra el Malmö en 2015 y del Liverpool frente al Besiktas en 2007.