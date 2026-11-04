Deportes

Partido Cúcuta vs. Santa Fe suspendido por una falla eléctrica en el General Santander

El partido estaba programado para las 6:30 p.m., pero las iluminarias fallaron y el estadio está a oscuras.

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William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

4 de noviembre de 2026 a las 6:41 p. m.
Estadio General Santander no tiene luz eléctrica por una falla.
Estadio General Santander no tiene luz eléctrica por una falla. Foto: X

Mal momento para el fútbol colombiano y otra vez las fallas en los estadios se dejan ver. En esta ocasión, el sistema eléctrico que da luz a las luminarias presentó una avería y el escenario quedó totalmente a oscuras.

*Noticia en desarrollo…