Partido Cúcuta vs. Santa Fe suspendido por una falla eléctrica en el General Santander

Mal momento para el fútbol colombiano y otra vez las fallas en los estadios se dejan ver. En esta ocasión, el sistema eléctrico que da luz a las luminarias presentó una avería y el escenario quedó totalmente a oscuras.
*Noticia en desarrollo…
El partido estaba programado para las 6:30 p.m., pero las iluminarias fallaron y el estadio está a oscuras.
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Mal momento para el fútbol colombiano y otra vez las fallas en los estadios se dejan ver. En esta ocasión, el sistema eléctrico que da luz a las luminarias presentó una avería y el escenario quedó totalmente a oscuras.
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