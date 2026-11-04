Borussia Dortmund promete pelea al Bayern de Luis Díaz: le supera en Champions y avisa para la Bundesliga

Borussia Dortmund hizo respetar el Signal Iduna Park ante un complicado Real Betis de España y así suma tres puntos más para entrar al club de 9 puntos en la tabla de posiciones de la fase liga de la Champions League.

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Por la cuarta fecha del torneo europeo, Borussia Dortmund ganó 2-1 con goles del griego Konstantinos Karetsas y del portugués Fábio Silva. Descontó el español Aitor Ruibal para que el BVB pueda sumar y escalar hasta la casilla 12 en la tabla, en la zona de clasificación al repechaje de la competición.

Por si fuera poco, Borussia Dortmund, en este momento, supera al Bayern Múnich por una unidad, pues el gigante bávaro es 13° con 8 puntos con cuatro partidos jugados. En su más reciente salida en Champions, venció al Atlético de Madrid en el Metropolitano, pero no sería suficiente y se ve casi en la zona media de la clasificación.

Además, esto es posible porque el Borussia Dortmund acumula 3 victorias y una derrota en lo que va de temporada, mientras que el Bayern Múnich, pese a que no ha perdido en esta fase liga, tiene dos triunfos y dos empates.

Esto no es más que un mensaje contundente de su principal competidor en la Bundesliga, al que enfrentó la semana pasada en el gran clásico alemán y se registró un empate que los mantiene empatados en la cima del torneo local con 18 unidades cada uno.

Jugadores del Borussia Dortmund celebran en la Champions League Foto: Getty Images

En una zona muy apretada de la competencia, Borussia Dortmund está a tres puntos de la punta en la Champions, que la tiene el PSG, con un puntaje perfecto y una diferencia de gol de 15. La idea de este club es clasificar entre los ocho primeros para evitar la ronda de repechaje y más bien esperar rival en los octavos de final.

Bayern Múnich es superado por el Dortmund

Sin el colombiano Luis Díaz, el marroquí Ismael Saibari, y Serge Gnabry ni Jamal Musiala, siendo estos sus bajas principales por lesión, Bayern obtuvo tres puntos de oro ante Atlético de Madrid en esta misma cuarta fecha donde estaba obligado a ganar en una de las plazas más complicadas de Europa, básicamente para no descolgarse en la tabla, pues algún otro resultado lo hubiera dejado en la casilla 20°, aproximadamente.

Ahora, en la Bundesliga, Borussia Dortmund se ha dado sus formas para tenerlo empatado en puntos y solo es superado por la diferencia de gol. El empate en el clásico parece que le está dando un nuevo aire en un remate de año y mitad de temporada que le resulta fundamental no perder muchos puntos para tener opciones de título.