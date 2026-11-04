Duro mensaje de la mamá de Epa Colombia mientras su hija sigue en la cárcel: “La justicia de Dios es perfecta”

Una vez más, Martha Cecilia Rojas, mamá de la empresaria y creadora de contenido Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, recurrió a sus redes sociales para compartir un mensaje relacionado con la difícil situación que atraviesa su hija, quien permanece privada de la libertad.

A través de sus historias de Instagram, la mujer compartió una corta, pero dura reflexión en la que relacionó la justicia divina con el caso de la influenciadora.

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La madre de la empresaria destacó el esfuerzo que ha representado para Epa Colombia construir su empresa y generar oportunidades laborales. Sin embargo, dejó ver su inconformidad frente a lo que considera acciones que buscan afectar el proyecto de su hija.

Frente a esta situación, expresó su confianza en la justicia divina y aseguró que, desde su perspectiva, las acciones que considera injustas tendrán consecuencias.

“Creando empresa para dar más empleo, que quisieron destruirla, pero ¿sabe? La justicia de Dios es perfecta y esa es la que se encargará de todo el mal hecho”, escribió Martha Cecilia Rojas en su publicación.

Aunque la mujer no mencionó directamente a quién o quiénes estaba dirigido su mensaje, sí añadió una frase que despertó curiosidad entre los seguidores de la creadora de contenido: “Ya sabe a quién les caerá. Dios los continúe bendiciendo”, anotó.

Publicación de Martha Cecilia Rojas, madre de Epa Colombia Foto: Instagram @martha.c.rojas6

La ocasión más reciente en la que Martha Cecilia se había pronunciado en sus redes sociales sobre la situación judicial de Epa Colombia fue cuando se conoció el traslado de su hija desde la Escuela de Carabineros, en Bogotá, hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué, conocido como la cárcel La Picaleña.

En ese momento, la madre de la empresaria también llamó la atención al rechazar su reubicación y pedir al presidente Abelardo De La Espriella “tener misericordia”.

“Señor poderoso Rey, dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas. No es posible tanta maldad; toca corazones como el del Presidente, tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad. Ya lleva 19 meses que la tienen privada de su libertad”, manifestó en su momento.

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Daneidy Barrera Rojas fue condenada a cinco años y dos meses de prisión por los hechos relacionados con los daños ocasionados durante las manifestaciones de 2019 en Bogotá, un hecho que la generado todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.