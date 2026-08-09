Mamá de Epa Colombia se pronunció tras la fuerte decisión del traslado de su hija a la cárcel de Ibagué: “No es posible tanta maldad”

Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, dejó la Estación de Carabineros de Bogotá y fue trasladada este viernes 7 de agosto a un establecimiento penitenciario ubicado en Ibagué, de acuerdo con información confirmada por SEMANA.

Epa Colombia se habría pronunciado tras radical decisión de trasladarla de cárcel: “Solo Dios conoce por completo”

El cambio de lugar de reclusión ocurrió luego de que Gustavo Petro terminara su periodo como presidente de Colombia. Durante su gobierno, el entonces mandatario había pedido al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, analizar la situación de la creadora de contenido y explorar posibles alternativas relacionadas con su permanencia privada de la libertad.

El traslado también estaría relacionado con diferentes situaciones que Barrera Rojas habría protagonizado durante los meses que permaneció en Carabineros. La influenciadora se encontraba recluida en esa sede policial desde finales de 2025, mientras cumplía la condena impuesta por los hechos ocurridos durante las manifestaciones de 2019 en Bogotá.

En medio de esta noticia, las miradas se posaron en Martha Rojas, la madre de la empresaria, quien se pronunció a través de redes sociales y manifestó su tristeza y dolor por todo lo que estaba ocurriendo con este caso.

A través de su cuenta de Instagram, la mujer se refirió a las decisiones judiciales en el proceso de Epa Colombia, y señaló que percibía cierta maldad en todo lo que pasaba.

“Señor poderoso Rey, dale pronta libertad a tu hija Daneidy Barrera Rojas. No es posible tanta maldad; toca corazones como el del Presidente, tenga misericordia de ayudarnos a que le den la libertad. Ya lleva 19 meses que la tienen privada de su libertad”, escribió.

De igual manera, defendió a Barrera Rojas y aseguró que tampoco había cometido un crimen tan grave como para recibir el trato que recibió hasta el presente.

“Ella es una mujer empresaria, madre, que no merece tanta maldad. Ella no ha matado, no ha puesto bombas, no es terrorista… los verdaderos están libres haciendo maldad. Ella, que hace 6 años rompió unos vidrios que los ha triplicado pagando con plata y cárcel, ¿se siga mereciendo estar todavía privada de su libertad?”, comentó en el post.

Por último, dejó una pequeña frase, en la que indicó que se sabrá toda la verdad y que al final habrá justicia, tal como anhela: “Solo sé que hay una justicia divina”.

Mamá de Epa Colombia reaccionó. Foto: Instagram @martha.c.rojas6