Epa Colombia y Wadith Manzur: SEMANA revela los secretos de una fuerte controversia entre la influenciadora y el congresista del Partido Conservador; hay videos y nuevas pruebas

El 7 de agosto, horas antes de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, la Escuela de Carabineros, ubicada sobre la Avenida Circunvalar, en Bogotá, fue epicentro de dos polémicos hechos que involucraron al congresista electo por el Partido Conservador, Wadith Manzur, y a la influenciadora Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia.

Ambos terminaron enfrentados y retratados en un video que grabó con su teléfono celular la joven y polémica empresaria y que rodó en las redes sociales.

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Barrera aparece en su habitación junto a Karol Samantha, su pareja sentimental, quien llegó ese día festivo, a las 9:30 a. m., en una jornada general de visitas.

Aunque no era el día para una visita conyugal, porque estas se realizan el último domingo de cada mes, Epa –quien se caracteriza por ser irreverente, llevar la contraria y querer poner sus propias condiciones–, permanecía con su pareja encerrada, en una cama, detrás de una cortina que impedía la visibilidad desde afuera. En otras palabras, incumplían la norma que tiene la Policía de mantener puertas y cortinas abiertas para tener el control de los internos.

Wadith Manzur durante su discusión con Epa Colombia. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

Los demás internos de Carabineros, al ver la desproporción de Epa, manifestaron su descontento.

Wadith Manzur reclamó a uno de los custodios de la Policía. No entendía por qué él atendía a su esposa y a su visita en la sala de la casa donde también purgaban sus penas otros internos, entre ellos los exgobernadores del Huila, Cielo González Villa, y el del Vichada, Hecson Alexys Benito Castro. Ese día había niños entre las visitas.

“¿Qué está diciendo Manzur?”, preguntó insistentemente Epa a su pareja, desde el interior de su cuarto, según un video que conoció SEMANA. “¿Qué está diciendo, amor?”, repitió.

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Al fondo se observa al político conservador, molesto, hablando sobre la cortina de Daneidy Barrera. “No, marica, es que (ella) tiene que asumir las consecuencias de sus actos. La ley es para los demás y no para ella”, dijo él, visiblemente incómodo.

Epa escuchó la protesta de Manzur, con quien ya tenían diferencias internas, en medio de la convivencia, y salió al pasillo para reclamarle fuertemente, sin importar la presencia de los visitantes: “Sígalo diciendo más duro. Sígalo diciendo más duro, Manzur”, gritó la influenciadora desafiando al joven conservador, a lo que él respondió: “¿Me estás filmando?”.

Epa Colombia y Wadith Manzur se enfrentaron fuertemente el 7 de agosto de 2026, en medio de una visita. La influenciadora quiso burlar una vez más las órdenes de la Escuela de Carabineros en Bogotá, donde estuvo recluida. Fue trasladada a Ibagué. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

El momento fue tenso. La influenciadora tomó su teléfono celular que portaba de forma ilegal –en la Estación de Carabineros está prohibido que los internos tengan comunicación con el exterior– y siguió grabando al joven monteriano. No le importaron las consecuencias.

En otro video –que terminó publicado en redes sociales– Epa Colombia aparece desde el interior de su cuatro increpando al congresista electo, quien le habla desde la puerta principal.

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“¿Dónde corro más la cortina, Manzur? ¿Dónde? Lo que usted me está haciendo es persecución y tortura, no señor”, gritó ella. Un uniformado de la Policía se acercó a Daneidy Barrera y le pidió su teléfono celular, pero no quiso entregarlo.

A renglón seguido apareció en el cuarto la jefe de Carabineros, la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, quien saludó y le pidió el favor de abrir la cortina de su dormitorio.

Wadith Manzur en la Escuela de Carabineros. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

En ese momento, Manzur gritó desde la sala: “Epa me filmó con un teléfono, me grabó”. “¿Y dónde está el teléfono?”, trató de desmentir Epa.

“Tardaste cinco minutos filmándome con un teléfono”, le siguió reclamando Wadith a Daneidy, mientras la mayor le pidió a la interna, nuevamente, abrir las cortinas del cuarto porque la visita no era conyugal y los demás internos recibían a sus familias en la sala.

“Yo tengo derecho a mi privacidad, a la intimidad, me están haciendo persecución y tortura psicológica”, gritó Epa.

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La mayor le recordó que ninguna habitación tiene cortina y la de ella era la única que la poseía y debía, ese día, estar abierta porque los uniformados buscaban un mayor control de los internos. “Ella es muy descarada porque se atrevió a sacar su teléfono acá”, gritó Manzur desde la sala.

Epa subió la voz y la oficial le pidió respeto y bajar el tono para seguir conversando. “Baje la voz, por favor, respéteme”, pidió la uniformada a Epa, quien no paraba de lanzar señalamientos contra Wadith y la oficial.

Epa Colombia en la Escuela de Carabineros. Foto: SUMINISTRADAS A SEMANA API

“Respéteme, mayor. Tengo un teléfono y, ¿qué? Usted me lo quiere quitar”, reconoció Epa Colombia. “¡Ah! Entonces, tiene teléfono”, dijo la policía. La influenciadora terminó confesando su pecado.

Una de las personas que estaba de visita ese día en el penitenciario contó a SEMANA que Daneidy Barrera reconoció públicamente, en medio de la discusión, que se había practicado procedimientos estéticos en la Escuela Carabineros, a escondidas de las autoridades, cuando no está permitido.

“Usted sabe que todos se lo han hecho: Benito Castro (exgobernador de Vichada), se lo ha hecho; Sandra (Ortiz), se lo hizo”, denunció Epa.

La pareja de la influenciadora le pedía que se calmara. “¡Todas las puertas me las mantienen abiertas y es una orden!”, solicitó, visiblemente molesta la oficial de la Policía, quien buscó hacer cumplir las leyes en el lugar, y quien le recordó a Epa que las visitas “íntimas” son los últimos domingos de cada mes. La influenciadora, al contrario, la trató de “estúpida de mierda”. Este fue un nuevo episodio de agresión verbal de la joven contra la oficial.

La influenciadora no ocultó su disgusto porque la uniformada aprovechó su presencia en el cuarto para revisar qué tenía la joven entre sus pertenencias. “¿Qué quiere ver? ¿Qué quiere coger ahora? Grábeme a mí. Qué quiere mostrar”, le gritó subida de tono a la oficial la pareja de Epa Colombia.

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Los señalamientos de Epa sobre una supuesta tortura psicológica en Carabineros motivaron a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo a realizar una intervención en ese centro de reclusión, pero el tema quedó totalmente desvirtuado.

Mientras los patrulleros salían el 7 de agosto de los cuartos de los internos, camionetas del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) llegaron, de sorpresa, a las 11:30 de la mañana a la Escuela de Carabineros en Bogotá.

Uno de los uniformados mostró una resolución del Inpec, donde ordenaba el traslado de Daneidy Barrera a la Cárcel de Picaleña, en Ibagué, y en cuestión de minutos se inició su traslado. El mandato de Gustavo Petro, su protector, terminó y ese 7 de agosto, a juicio de la administración de Abelardo De La Espriella, ella debía pagar en un centro penitenciario tradicional.

Contra Daneidy Barrera existía un rosario de quejas por parte de sus compañeros y de los uniformados de la Policía que la cuidaban. SEMANA reveló en exclusiva los excesos de la mujer que terminaron en el despacho de la dirección del Inpec.

En el video, Epa Colombia manifiesta su molestia por una situación relacionada con Wadith Manzur, presuntamente. Foto: Tomado de redes sociales

A la Cárcel del Buen Pastor fue trasladada la compañera de cuarto de Epa, Margareth Chacón Zúñiga, condenada a 35 años de cárcel por participar en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Barú, en mayo de 2022. Tanto Epa como Chacón se beneficiaron de pagar parte de su pena en la Escuela de Carabineros, concebida inicialmente como lugar para proteger a funcionarios públicos.

Este miércoles, 16 de septiembre, el traslado a La Picota fue para el congresista electo Wadith Manzur, el exgobernador de Vichada Hecson Alexys Benito Castro y el empresario Sergio Enrique Arias, condenado a 30 meses de prisión por el delito de omisión de agente retenedor. La resolución de traslado llegó sobre las primeras horas de la mañana, lo adelantó el Inpec y fue un proceso tranquilo.

Los uniformados permitieron que todos empacaran sus pertenencias y no los esposaron a la hora del traslado a la cárcel. De hecho, el joven monteriano se marchó tranquilo. Carabineros, al menos el penitenciario, quedó desocupado.