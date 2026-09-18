Revelan que presidente de la JEP ha ganado casi 4.500 millones de pesos desde 2018: hoy hace llamados por recorte presupuestal

El partido Salvación Nacional, en cabeza del senador Enrique Gómez Martínez, propuso esta semana que se hiciera un importante recorte a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en unos 100.000 millones de pesos, al considerar que sus resultados son insuficientes y que el presupuesto sería clave para destinarlo al resto de la justicia. Tras la medida, el mandatario Abelardo De La Espriella anunció su respaldo.

Presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, rechazó propuesta que busca quitarle 100.000 millones de pesos: “¿Será que lo hacemos tan mal?”

La noticia le cayó como un balde de agua fría al presidente del organismo, Alejandro Ramelli, quien advirtió sobre las consecuencias que tendría el eventual recorte en la entidad, asegurando que pondría en riesgo las garantías de las víctimas.

El eventual recorte de $ 100.000 millones a la JEP generó un pronunciamiento de su presidente, Alejandro Ramelli. Foto: SEMANA/MONTAJE

Tras estos hechos, el magistrado puso la decisión en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, así como de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.

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En medio del pronunciamiento del magistrado, se hizo evidente en redes sociales la trayectoria de ingresos brutos estimados del presidente de la JEP. El director de la Fundación Libremente, Ariel Ricardo Armel, reveló los datos e hizo una crítica en su cuenta de X.

En medio de la controversia por el presupuesto de la JEP, fueron divulgadas cifras sobre los ingresos brutos estimados de Alejandro Ramelli durante su trayectoria como magistrado de la jurisdicción. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz-JEP

“Alejandro Ramelli está en la JEP desde 2018 y ha devengado alrededor de 4.500 millones de pesos. Durante estos 10 años han logrado tres fallos, donde todos han sido beneficiosos para los criminales de las Farc. Servicio social como penas, llamados ‘trabajos restaurativos’. Hoy está quejándose y haciendo llamados internacionales por un recorte presupuestal a la JEP”, dijo.

En el reporte que mostró se puede evidenciar que su salario aumentó con el paso del tiempo y los nombramientos allí hechos. Entre 2018 y 2023, su salario pasó de $ 32 millones de pesos mensuales a $ 47,5 millones de pesos mensuales, siendo magistrado titular.

“Alejandro Ramelli está en la JEP desde 2018 y ha devengado alrededor de 4.500 millones de pesos”, indicó el director de la Fundación Libremente, Ariel Ricardo Armel. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Luego, al subir a magistrado presidente, empezó a devengar $ 51 millones de pesos en 2024 y, entre 2025 y 2026, empezó a devengar $ 55,3 millones como presidente de la JEP.