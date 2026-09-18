Hay polémica en el país porque el Conjunto Residencial Sierras del Moral, ubicado en la localidad de Usaquén, norte de Bogotá, en inmediaciones de los Cerros Orientales, redactó una carta en la que manifiesta reparos ante la posibilidad de que allí viva el expresidente Gustavo Petro.

“Quienes suscribimos este comunicado, residentes de Sierras del Moral, expresamos a título personal nuestra preocupación ante la posibilidad de que el señor Gustavo Petro Urrego establezca su residencia en el conjunto. No contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado”, se lee en la misiva.

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“Según la consulta realizada el 18 de septiembre de 2026 en el registro oficial de Ofac, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN. Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante. Por ello, manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, agrega la misiva.

“Solicitamos a los propietarios e intermediarios que eventualmente participen que obtengan asesoría especializada antes de asumir compromisos. Asimismo, pedimos a la administración evaluar, dentro de sus competencias, cualquier necesidad concreta relacionada con seguridad, convivencia y uso de bienes comunes. Reconocemos que la inclusión en Ofac no equivale a una condena penal ni establece por sí sola una prohibición general de arrendar vivienda en Colombia. No atribuimos delitos ni irregularidades al señor Petro o a terceros”, agrega la carta, en alusión a la denominada lista Clinton, en la que se encuentra incluido el expresidente Petro por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Nuestra posición busca que cualquier decisión se adopte con información verificable, respeto por los derechos de las personas y consideración por la comunidad. Este pronunciamiento representa exclusivamente a sus firmantes y no constituye una declaración institucional de la administración, los consejos o la totalidad de residentes”, puntualizó la misiva.

El exmandatario reaccionó de inmediato: “Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en donde él quiera”.

En Sierras del Moral, los apartamentos suelen salir en venta por 2.000 millones de pesos en adelante. Y las casas en montos mucho más altos. Es una zona altamente exclusiva a la que, aparentemente, busca llegar el exmandatario tras salir de la Casa de Nariño y no regresar a su también exclusiva vivienda de Chía (Cundinamarca), en venta en el marco de la separación con su exesposa Verónica Alcocer.

Ahora bien, el exmandatario ha dicho en varias oportunidades que no cuenta con dinero, pero lo cierto es que vivir en una zona de estas características implica inversiones suntuosas.

Este video muestra una casa en venta, en dicha zona:

Este video muestra un apartamento en venta, en dicha zona:

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El 29 de agosto pasado, Gustavo Bolívar, libretista y exsenador, confirmó que el expresidente Gustavo Petro le pidió alojarlo en su casa. “Ya lo reveló todo el mundo. Yo había mantenido el secreto, como era mi palabra. El expresidente me solicitó que no quería dormir su última noche en el Palacio y que quería estar ahí unos días mientras viajaba, y yo le facilité la casa”, aseguró.

En entrevista con SEMANA, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social aclaró que no tiene problema en reconocer que el exjefe de Estado le pidió el favor de que le ayudara a conseguir casa y que él le cedió la suya en la capital del país desde el pasado 6 de agosto.

A la pregunta de si estaba viviendo con él, el excongresista dijo que no entre risas, ya que fue una versión que surgió por un comentario del periodista Felipe Zuleta, en el que dio a entender “que éramos pareja porque dijo que Petro vivía con el que había dicho que lo amaba”.

Cabe recordar que Petro vivía en Chía (Cundinamarca), al margen de su estadía en la Casa de Nariño, en Bogotá, pero dado que se separó de Verónica Alcocer, la casa entró en venta. Sobre este hecho específico, su hija Andrea Petro habló en SEMANA.

“Esa casa de Chía está en venta desde hace 10 años. No la han podido vender, pero siempre ha estado a la venta. Avanza el divorcio y ellos (Alcocer y Petro) tienen que separar sus partes”, dijo la hija mayor del hoy exjefe de Estado.

Andrea Petro, quien no tiene filtros para decir las cosas, le contó a este medio que la vivienda no la han podido vender “porque es de Gustavo Petro. Y, segundo, mi papá y Verónica Alcocer están en la lista Ofac, de Estados Unidos. No creo que sea tan fácil hacer un negocio con ellos sobre ese bien que, creo, está considerado dentro de esa lista. No será fácil venderla. Pienso que mi papá se quedará ahí, por lo menos un año más”.

SEMANA le preguntó a Andrea Petro cuál es el precio que el hoy presidente está pidiendo para vender su vivienda y ella respondió: “No tengo la más remota idea, pero esas casas están como en 2.000 o 3.000 millones de pesos. Aunque siguen siendo viviendas de alto valor, se han desvalorizado frente a conjuntos residenciales más modernos construidos en Chía”.