Petro vio su foto y un mensaje en un papel pegado a un taxi y no dudó en reaccionar

Este jueves, 17 de septiembre, el expresidente Gustavo Petro hizo una curiosa publicación en su cuenta en la red social X.

El exmandatario compartió una imagen en la que se observa una fotografía suya junto a un mensaje escrito en un papel, pegado en el vidrio trasero de un taxi.

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En el mensaje dirigido al exmandatario decía puntualmente: “Petro, eres el mejor presidente, diste todo por la vida, la paz y el humilde. Eres un héroe y líder, Dios te bendiga”.

Tras la imagen compartida, Petro expresó: “Sí, aquí seguimos, con la verdadera firmeza de la patria hermosa y sin arrodillarnos ante banderas extranjeras”.

A continuación, el post de Petro en X:

El post compartido por Petro en X. Foto: Cuenta en X: @petrogustavo