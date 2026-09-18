Vecinos de Sierras del Moral se enteran de que Gustavo Petro podría vivir en el conjunto y envían dura carta de rechazo: “Señal de alerta”

La búsqueda de un nuevo hogar del expresidente Gustavo Petro se ha convertido en una noticia de relevancia nacional. Dada su inclusión en la lista OFAC, cualquiera de esos trámites se complica y genera suspicacias entre los vecinos.

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La periodista Darcy Quinn reveló una carta en la que residentes del conjunto residencial Sierras del Moral, ubicado en la carrera séptima con 148, rechazan que el exmandatario pueda mudarse a ese lugar. “Manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, aseguran los vecinos en su texto.

Aunque, aclaran, “reconocemos que la inclusión en OFAC no equivale a una condena penal ni establece por sí sola una prohibición general de arrendar vivienda en Colombia. No atribuimos delitos ni irregularidades al señor Petro o a terceros”.

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La casa que busca Gustavo Petro para vivir, tras su divorcio con Verónica Alcocer, ha destado controversias que han sido respondidas por el mismo exprimer mandatario quien ha dicho: “No estoy buscando casa para comprar porque ya tengo y puedo venderla para buscar otra.. Así es que todo es una soberana calumnia y mucho más, asustar a la gente de Colombia pensando que se meten e problemas si hacen una tracción conmigo si la persona con la que hago un trato no es una persona de EEUU”.

En otra publicación, Petro aseguró: “Esta vez la gran mentira consiste,que voy a comprar una casa, yo no quiero ni necesito comprar casa, ya tengo, sólo necesitó arrendar una con mis recursos legales de la pensión. El odio de clase de estos aristócratas de pacotilla los lleva al odio máximo que no es sino fascismo”

Petro ha sido claro en que las sanciones que tiene de Estados Unidos no le impiden buscar un lugar para vivir. “La Ofac no me impide arrendar un lugar donde vivir si el dueño no es una persona de EEUU el que arrienda”, dijo recientemente.

Este es el texto completo de la carta que los vecinos hicieron pública tras conocer del interés de Gustavo Petro por vivir en ese barrio.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Residentes firmantes de Sierras del Moral

Bogotá D. C., 18 de septiembre de 2026

Quienes suscribimos este comunicado, residentes de Sierras del Moral, expresamos a título personal nuestra preocupación ante la posibilidad de que el señor Gustavo Petro Urrego establezca su residencia en el conjunto. No contamos con documentación que confirme una negociación o un contrato de arrendamiento y no presentamos esa posibilidad como un hecho consumado.

Según la consulta realizada el 18 de septiembre de 2026 en el registro oficial de OFAC, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego figura en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas, SDN.

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Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante. Por ello, manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad.

Solicitamos a los propietarios e intermediarios que eventualmente participen que obtengan asesoría especializada antes de asumir compromisos. Asimismo, pedimos a la administración evaluar, dentro de sus competencias, cualquier necesidad concreta relacionada con seguridad, convivencia y uso de bienes comunes.

Reconocemos que la inclusión en OFAC no equivale a una condena penal ni establece por sí sola una prohibición general de arrendar vivienda en Colombia. No atribuimos delitos ni irregularidades al señor Petro o a terceros.

Nuestra posición busca que cualquier decisión se adopte con información verificable, respeto por los derechos de las personas y consideración por la comunidad.

Este pronunciamiento representa exclusivamente a sus firmantes y no constituye una declaración institucional de la administración, los consejos o la totalidad de residentes.

Residentes firmantes de Sierras del Moral.