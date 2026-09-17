“Que lloren los zurdos”: Jota Pe Hernández se va contra el Pacto y Cepeda en pleno Congreso; vea lo que pasó

Una vez más, el senador Jota Pe Hernández defendió al Gobierno de Abelardo De La Espriella en la plenaria del Senado.

La semana pasada fue durante la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, cuando lo defendió a capa y espada ante la intención del Pacto Histórico de retirarlo del cargo a través de esa figura.

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Ahora, las palabras de respaldo de Jota Pe fueron dirigidas al ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, quien también afrontó una moción de censura que fue citada por parte del Pacto Histórico.

“El ministro de Defensa no se va. Nuestros héroes seguirán descongelados y los bandidos seguirán siendo embolsados”, dijo el senador.

“Que lloren los zurdos amigos de los guerrilleros, mientras los colombianos de bien celebramos cada caída de esos criminales”, reiteró Jota Pe Hernández.

Durante su intervención, el congresista no mencionó a ningún senador del Pacto Histórico, pero varias veces miró a los integrantes de esa bancada que lidera Iván Cepeda.

Jota Pe les dijo que le parece extraño que el petrismo quiera sacar del cargo al ministro y no dijeron nada de los 71 niños que fueron asesinados durante bombardeos durante el gobierno Petro.

Además, dijo que tampoco se habló sobre el incremento del reclutamiento forzado y la expansión de grupos criminales por todo el territorio nacional.

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También dijo que los petristas no reconocen a los integrantes de la Fuerza Pública como héroes y que su molestia es que el presidente Abelardo De La Espriella sí los está respaldando plenamente.

La férrea defensa del senador de la Alianza Verde fue respaldada por la mayoría de senadores que también apoyan al Ejecutivo en la persecución que se ha emprendido contra los criminales que estuvieron en mesas de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.

“Aquí estoy firme para ayudar desde mi curul a reconstruir esta patria; aquí tiene un soldado más, que seguirá firme contra los bandidos. No pare, ministro, nuestros héroes descongelados y los bandidos embolsados y así les duela: que viva Colombia, que viva Israel y que viva Cristo Rey”, dijo Hernández.

La votación de esta moción de censura, que se citó por las muertes de menores de edad en los bombardeos, será votada la próxima semana en la plenaria del Senado, pero no hay ambiente político para aprobarla y lo más seguro es que el ministro de Defensa pueda continuar en el cargo sin problema alguno.