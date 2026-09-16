Ministro de Defensa, a moción de censura: Pacto Histórico pide su expulsión del Gobierno

El ministro de Defensa, general (r) Jorge Eduardo Mora, deberá atender una moción de censura este 16 de septiembre ante la plenaria del Senado de la República, promovida por la bancada del Pacto Histórico. Es el segundo alto funcionario de Abelardo De La Espriella que enfrenta este mecanismo en el Legislativo.

Los parlamentarios buscan mayorías para expulsar a Mora del Gobierno nacional, luego de que Medicina Legal confirmara la muerte de menores de edad en medio de operativos liderados por las Fuerzas Militares. La teoría de la izquierda es que el ministro tiene responsabilidad política por estos acontecimientos.

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En la citación se documentó que el pasado 27 de agosto se adelantó una acción militar en la zona rural del municipio de El Retorno, en Guaviare, en contra del bloque Jorge Suárez Briceño, adscrito a las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá. Se reportó la muerte de diez personas, tres de las cuales eran menores.

En el mismo archivo se describió que el ministro de Defensa, frente a la opinión pública, indicó que los menores fallecidos hacían parte de los diez integrantes muertos en “función continua de combate, defendiendo la legalidad de la operación y trasladando la responsabilidad fundamental de lo ocurrido a los grupos armados”.

Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Precisamente, la molestia del Pacto Histórico es que los adolescentes muertos, de 15 y 16 años, “son víctimas del crimen”, y que la respuesta constitucional del Estado frente a estos menores de edad no puede reducirse a identificarlos retrospectivamente como integrantes de una estructura armada ilegal.

Para los congresistas, el ministro de Defensa tiene una responsabilidad política por la planeación, dirección y supervisión de una política operacional que culminó con la muerte de tres menores reclutados, “sin que hasta el momento se haya explicado suficientemente qué conocimiento tenía el Estado sobre su presencia antes del ataque”.

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Ellos también cuestionan la supuesta falta de explicación suficiente sobre las precauciones adoptadas para proteger a los menores reclutados y la existencia de alternativas operacionales menos lesivas.

“El hecho de que uno de los menores encontrados en desarrollo de la misma operación haya podido ser recuperado con vida y sometido a restablecimiento de derechos demuestra que la protección estatal de estos niños no es una abstracción jurídica; cuando sobreviven y quedan bajo control estatal, son reconocidos inmediatamente como sujetos de protección”, se lee en el documento.

La moción de censura se llevará a cabo este miércoles, 16 de septiembre, en la plenaria del Senado. Foto: Guillermo Torres / Semana

El ministro de Defensa será el segundo funcionario del Gobierno de Abelardo De La Espriella que se someta a una moción de censura. El primero fue el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, por su polémico viaje a Santa Marta en medio de la emergencia generada por el terremoto del pasado 10 de agosto; la administración se impuso y la moción fue rechazada este 15 de septiembre.