El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella informó de un nuevo golpe contra la criminalidad. Según informó el mandatario, gracias al trabajo de la Policía Nacional se logró desarticular a la banda Los Buitres, cuyos integrantes delinquían en Bogotá.

Abelardo De La Espriella confirmó que fue dado de baja alias Niche, cabecilla del ELN: “Los vamos a acabar”

“¡Cayeron Los Buitres en Bogotá! En la Operación Rapaz, nuestra Policía Nacional desarticuló esta estructura criminal que operaba en Suba, Usaquén y Engativá“, informó el mandatario.

De La Espriella dijo que en el operativo fueron capturadas seis personas, de las cuales tres tenían orden judicial y otras tres fueron sorprendidas cometiendo delitos en flagrancia. Algunos de los cargos por los que serán procesados o por los que eran requeridos por las autoridades son: secuestro, concierto para delinquir y hurto.

Uno de los capturados es alias Homero, quien, según De La Espriella, era el cabecilla de la organización.

El mandatario afirmó que Los Buitres estaban relacionados con hechos de secuestro y hurto de vehículos en la capital del país. Incluso, aseguró que en uno de los carros hurtados el pasado 6 de abril había un menor de edad.

Además de las detenciones, la Policía Nacional incautó tres computadores, dos celulares, dos proveedores y 26 cartuchos.

“En Bogotá vamos detrás de las estructuras que secuestran, roban y aterrorizan a los ciudadanos. Una por una. Cabecilla por cabecilla. Felicitaciones a nuestra Policía Metropolitana de Bogotá, al Gaula y a Inteligencia Policial por este resultado”, aseguró el mandatario.

El presidente ha informado de varios golpes contundentes contra la criminalidad. Foto: Presidencia de Colombia

De La Espriella ha informado de varios operativos contra estructuras criminales en lo que lleva de su mandato. Uno de ellos fue la Operación Centinela, en la que, según el Gobierno, se dio de baja a alias Bendito Menor.

“Llegó a su fin la trayectoria sanguinaria de este narcoterrorista, responsable de sembrar extorsión, narcotráfico y terror en La Guajira y el Caribe colombiano. Le cayó la mano firme del Estado. En el Gobierno del Tigre, la gente honesta no volverá a vivir de rodillas ni sometida por el miedo. Ahora son los criminales los que deben temer al imperio de la ley: o se someten a la justicia o enfrentarán toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó el presidente tras el operativo.

De otro lado, De La Espriella también ha informado de operativos contra el ELN, como sucedió en Villavicencio en los últimos días, donde, gracias al trabajo articulado con la Fiscalía y la Inteligencia Policial, se logró el sometimiento a la justicia de Gildardo Quinchía Giraldo, señalado como el hombre de confianza y primo de alias Pablito, el tercer cabecilla de esa guerrilla.