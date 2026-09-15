“Esa mentalidad traqueta hay que sacarla del presupuesto”: Petro replicó y arremetió contra el Gobierno De La Espriella

El expresidente Gustavo Petro aprovechó la réplica de la oposición para responder a los planteamientos económicos del Gobierno de Abelardo de la Espriella y lanzó duras críticas contra el manejo que, según afirmó, se está dando al Presupuesto General de la Nación.

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Gustavo Petro ha publicado varios mensajes en X en los que cuestiona aspectos del nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Montaje con IA

Uno de los momentos centrales de su intervención se produjo cuando cuestionó la posibilidad de destinar recursos al subsidio de la gasolina. Petro sostuvo que el Gobierno pretende volver a asignar cerca de 10 billones de pesos para reducir el precio del combustible, mientras se plantean disminuciones en sectores como cultura, deporte y agricultura.

“Esa mentalidad traqueta hay que sacarla del presupuesto”, afirmó el exmandatario, al cuestionar lo que calificó como una priorización equivocada del gasto público.

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Pese a las instrucciones oficiales, la administración de Gustavo Petro no habría aplicado las medidas. Foto: PRESIDENCIA

Petro también responsabilizó al gobierno de Iván Duque por parte de la deuda que, según explicó, tuvo que asumir durante su administración.

Señaló que esa administración utilizó la pandemia del covid-19 para endeudar al país y afirmó que durante su gobierno se recurrió a nuevo endeudamiento principalmente para pagar obligaciones anteriores, aprovechando tasas de interés más favorables.

En otro frente, cuestionó la propuesta económica del actual Gobierno y aseguró que esta contempla llevar la deuda pública hasta el 66 % del PIB.

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Abelardo De La Espriella. Foto: Getty Images / AFP

El expresidente también alertó sobre un supuesto recorte de 17 billones de pesos en gasto social. Según dijo, la medida afectaría recursos para educación superior, educación secundaria y salud.

Petro defendió además el modelo de salud preventiva implementado durante su administración y aseguró que el retiro de recursos públicos pondría en riesgo ese componente.

Abelardo De La Espriella y Gustavo Petro. Foto: SEMANA

Finalmente, cuestionó las decisiones en materia agrícola y energética, al advertir sobre una eventual reducción de inversiones mientras el país enfrenta, según su planteamiento, condiciones climáticas que podrían afectar la producción de alimentos.