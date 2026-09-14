Ministro Miguel Gómez Martínez calificó de “mentiroso y de mucha mala intención” al gobierno Petro por presupuesto de 2027

A finales de agosto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó ante el Congreso de la República el presupuesto del año fiscal 2027 por un monto de $ 634,9 billones.

Si bien dicho presupuesto supera en unos $ 59 billones la propuesta inicial de $ 575,6 billones que había dejado radicada la administración del expresidente Gustavo Petro, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda del Gobierno de Abelardo De La Espriella, explicó en El Debate por qué se debió cambiar la cifra presentada ante el Congreso por el anterior mandato.

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Gómez recordó que él mismo le pidió al Congreso que devolviera el presupuesto presentado por el gobierno Petro, recalcando que lo presentado era “una vergüenza”.

De hecho, en El Debate de SEMANA, el ministro Gómez recalcó que ese presupuesto del gobierno Petro estaba cimentado en “muchas mentiras”.

“A ese presupuesto le faltaban 30 billones de pesos para quedar en equilibrio. Los presupuestos se tienen que presentar en equilibrio. El Congreso de la República sabiamente dijo ‘sí, devuélvalo, esto no tiene presentación’”, contó Gómez.

En tal sentido, el ministro aseguró que el gobierno Petro presentó ese presupuesto ante el Congreso con un faltante bastante significativo, con una intención que abarca varios factores.

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“Porque son mentirosos, mucha mala intención. También chambones. O sea, las tres cosas. Es mala fe. También había un problema de desconocimiento de las reglas fiscales. Y tercero, pues habían dicho tantas mentiras, que la mentiras terminan atrapándolo a uno. El nivel de ingreso que estaban proyectando no era, no era posible”, explicó.

De tal modo, el ministro dijo en El Debate qué hubiera pasado si dicho presupuesto no hubiera sido ajustado.

Yesid Lancheros, director de SEMANA y Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, en El Debate de SEMANA. Foto: Guillermo Torres / Semana

“Nosotros nos ponemos a mirar el presupuesto y encontramos que el hueco no es de 30, sino de 60 billones de pesos, porque había partidas que no estaban debidamente presupuestadas, por lo menos cuatro. Había subfinanciamiento del sector salud, había un problema presupuestal muy serio en el tema de los subsidios eléctricos. La nómina no alcanzaba. La plata que estaba destinada para el servicio de pago de la nómina no alcanzaba. Alcanzaba hasta el mes de octubre, faltaban todavía tres meses”, agregó el jefe de la cartera de Hacienda.

Además, el ministro de Hacienda dijo que encontraron algo que llamó “más grave” alrededor del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).

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“Es una partida importantísima. 9,6 billones de pesos. 10 billones de pesos no estaban en el presupuesto, no lo habían incluido en el presupuesto, como si eso no fueran recursos del presupuesto. Eso pues es realmente ilegal. Todos los ingresos y todos los gastos del Estado tienen que estar incluidos en el presupuesto. Y además el servicio de la deuda estaba hecho con unas cifras fantasiosas, completamente absurdas. Entonces, a nosotros nos tocó subir el presupuesto en 60 billones de pesos y por eso pasamos de los 575 billones que ellos presentaron, a 635 billones que estamos presentando nosotros. Este presupuesto pone todas las cifras en la mesa, el de ellos tenía toda clase de guardados debajo del tapete. Yo creo que en eso sí se estaban diciendo muchas mentiras y durante varios años dijeron mentiras”, aseveró Gómez en El Debate de SEMANA.