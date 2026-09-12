Abelardo De La Espriella frena la “mermelada” en el Congreso tras exigencias en el Presupuesto General

SEMANA conoció que algunos integrantes de las comisiones económicas del Congreso ya les empezaron a pedir contrataciones a asesores del Gobierno nacional a cambio de votos en la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN).

Presidente del CNE pidió al Congreso que mantenga el presupuesto inicial del tribunal para las elecciones regionales: la diferencia con la actual cifra es abismal

Hay molestia entre las viejas guardias del Legislativo porque los ministros se han negado a las conversaciones individuales, acostumbradas en el pasado para ajustar los números del PGN y sacar provechos personales. Esta discusión será la primera prueba de fuego del Ejecutivo. La orden del presidente Abelardo De La Espriella es renunciar a la mermelada y a prácticas corruptas con el Congreso.