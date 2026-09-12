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Abelardo De La Espriella frena la “mermelada” en el Congreso tras exigencias en el Presupuesto General

Las comisiones económicas del Congreso serían escenario de nuevas presiones al Gobierno para obtener contrataciones a cambio de votos al Presupuesto.

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Redacción Confidenciales
12 de septiembre de 2026 a las 12:11 a. m.
El presidente Abelardo De La Espriella ha planteado acabar con la “mermelada” y las prácticas corruptas en la relación entre el Gobierno y el Congreso.
El presidente Abelardo De La Espriella ha planteado acabar con la “mermelada” y las prácticas corruptas en la relación entre el Gobierno y el Congreso. Foto: Presidencia

SEMANA conoció que algunos integrantes de las comisiones económicas del Congreso ya les empezaron a pedir contrataciones a asesores del Gobierno nacional a cambio de votos en la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN).

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Hay molestia entre las viejas guardias del Legislativo porque los ministros se han negado a las conversaciones individuales, acostumbradas en el pasado para ajustar los números del PGN y sacar provechos personales. Esta discusión será la primera prueba de fuego del Ejecutivo. La orden del presidente Abelardo De La Espriella es renunciar a la mermelada y a prácticas corruptas con el Congreso.