Dura sentencia de Óscar Córdoba por el fichaje de James Rodríguez: resuena en Atlético Nacional

Óscar Córdoba opinó sobre el fichaje de James Rodríguez en Atlético Nacional. El histórico guardameta de la Selección Colombia fue sincero y dio un punto de vista que pocos se han animado a dar.

Contundente mensaje de James Rodríguez para Juan Rengifo: lo advirtió y le puso una condición

La imagen de James Rodríguez con Franco Armani que predice lo que podría pasar en el retiro: insignias del club

Lucas González queda con tres opciones top para el mediocampo ofensivo de Atlético Nacional: James Rodríguez, Edwin Cardona y Juan Manuel Rengifo. ¿A quién pone? Ese es el punto que expresó Córdoba.

Adicionalmente, opinó que James Rodríguez “le va a quitar velocidad” a Nacional, pues ve al verde de Antioquia como un equipo más de corte europeo, rápido.

Óscar Córdoba: “La llegada de James le va a quitar velocidad a Nacional”

“Yo siento que le va a quitar velocidad. Hoy, Nacional es un equipo más de corte hacia Europa, más argentino, y siento que James no tiene ese cambio de revoluciones”, afirmó Óscar Córdoba en diálogo con ESPN.

“Cardona, James, Rengifo.... ¿a quién vas a sacar? Si traes a James tienes que poner a James, y si tienes a Cardona tienes que poner a Cardona. Entonces vas a sacar a un chico que está en proyección, que es Rengifo, y James le va a hacer una pausa, que hoy Nacional no necesita”, añadió el exportero de Boca Juniors.

Finalmente, sentenció: “Cardona está un poquito más dinámico, porque está un poquito mejor en peso”.

James Rodríguez y Atlético Nacional, en boca del mundo entero

La prensa mundial pone sus ojos en Colombia, luego del fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional. Se trata de un movimiento histórico en el Fútbol Profesional Colombiano.

Olé: “James Rodríguez fue presentado en Atlético Nacional y recibió la bienvenida de Armani”

“El zurdo, figura de la selección colombiana hace más de una década, es el fichaje estrella del Verdolaga y el Pulpo fue el encargado de recibirlo”.

L’Équipe: “Aunque inicialmente se le esperaba en Italia, James Rodríguez regresa finalmente a Colombia”

“Tras sonar para incorporarse al Avellino de la Serie B, James Rodríguez fichó finalmente el viernes por el Atlético Nacional de Colombia. De este modo, regresa al campeonato donde inició su carrera, más de dieciocho años después de su partida”.

Sport: “Oficial: James Rodríguez, nuevo jugador de Atlético Nacional”

“El regreso de James supone así el reencuentro de una de las principales figuras del fútbol colombiano con el campeonato local, al que dejó en 2008 para continuar su carrera en Argentina y desde entonces desarrollar toda su trayectoria en el extranjero”.