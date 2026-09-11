Etapa reina de la Vuelta a España 2026: canal y hora para ver la jornada decisiva

Este sábado, 12 de septiembre, se corre la etapa 20 de la Vuelta a España 2026. Se trata de la jornada reina de la competencia, donde todo quedará prácticamente sentenciado de cara al domingo, último día de la tercera grande del año.

Desoladora reacción de Santiago Buitrago sacude la Vuelta a España: inconsolable tras la etapa 19

Golpazo a la clasificación general de la Vuelta a España: Buitrago roza la gloria y Tejada resiste

Los canales para ver en vivo la etapa 20 de la Vuelta a España 2026, desde Colombia, son Caracol, RCN, ESPN y en streaming Disney+.

Serán 186,8 kilómetros, entre La Calahorra y el Collado del Alguacil. La etiqueta de “etapa reina” encaja porque serán 187 kilómetros entre La Calahorra y El Collado del Alguacil, con un puerto de tercera, tres de primera y una llegada especial.

Montaña, exigencia y sentencia a la clasificación general de la Vuelta a España 2026. La etapa reina tendrá todos los condimentos para ser una de las más importantes en toda la carrera.

¡LLEGÓ LA ETAPA REINA A LA VUELTA! 🔥🔝



Sabado 12/9

7:15 - ARG/CHI/COL

5:15 - COL/ECU



La vivirás en el Plan Premium de Disney+. pic.twitter.com/ozHEkLSed7 — ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) September 11, 2026

Canal y hora para ver la etapa reina de la Vuelta a España

Fecha : 12 de septiembre de 2026 - etapa 20 de la Vuelta a España

: 12 de septiembre de 2026 - etapa 20 de la Vuelta a España Hora : desde las 7:30 a. m. (hora colombiana)

: desde las 7:30 a. m. (hora colombiana) Canales: Caracol, RCN, ESPN y en streaming Disney+

Santiago Buitrago sueña con quedarse con la camiseta de la montaña

La expectativa está en que Santiago Buitrago termine de la mejor manera la Vuelta a España 2026. Acabó segundo en la etapa 19 de este viernes, y hasta lloró por no haber obtenido el triunfo.

Lejos de demostrar debilidad, es un acto que denota la competitividad del colombiano al servicio del Bahrain Victorious. Quiere ganar, desea hacer historia.

Sin embargo, y premio a sus estelares actuaciones en esta Vuelta a España 2026, Santiago Buitrago asoma líder en la clasificación de la montaña con 78 puntos. Es un buen número de cara a la jornada reina.

A menos que ocurra algo extraordinario, Buitrago tiene casi sentenciada la clasificación de la montaña. Su perseguidor es Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) con 40 puntos.

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 78 puntos.

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 29 puntos.

4. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 21 puntos.

6. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) - 16 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates) - 14 puntos.

8. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos.

9. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos.

10. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) - 10 puntos.

Líderes de La Vuelta 2026

Así está la clasificación general para la etapa reina de la Vuelta a España

Enric Mas (Movistar), líder de la Vuelta a España, se hace fuerte en la clasificación general. Responde a los ataques de su perseguidor, Primoz Roglic (Red Bull-Bora) que está a 1:37.

Mas está muy cerca de quedarse con el triunfo en esta Vuelta a España 2026.