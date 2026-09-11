Contundente mensaje de James Rodríguez para Juan Rengifo: lo advirtió y le puso una condición

James Rodríguez comienza un nuevo ciclo para su carrera deportiva con Atlético Nacional. Luego de triunfar en Europa y llevar el sello de un auténtico trotamundos, espera, después de varios años en diferentes ligas, encontrar su lugar en el fútbol colombiano, respaldado por el considerado equipo más grande del país.

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Cuando baje la expectativa por su fichaje, uno de los más importantes de la historia del fútbol colombiano, James Rodríguez sabe que las cosas serán a otro precio y comenzará un ciclo fundamental para él, Atlético Nacional y todo el entorno del fútbol colombiano.

El camino para ser campeón tomará la dificultad correspondiente y el rol de James tendrá su peso específico. En medio de esas obligaciones en la Liga y Copa Betplay, el jugador se coloca otra responsabilidad y es la de guiar a los jóvenes del equipo verdolaga, que lidera Juan Manuel Rengifo como su rostro más visible.

Juan Manuel Rengifo, joya de Atlético Nacional interesa a clubes de Europa. Foto: Getty Images

James Rodríguez fue claro y les envió un contundente mensaje a Rengifo y a los demás jóvenes que están sorprendidos con su fichaje y aún asimilan la realidad de lo que será trabajar junto a él en el camerino y en Guarne.

El volante, exjugador del Real Madrid, les dedicó un contundente mensaje en la rueda de prensa y se comprometió a impulsar a estos canteranos con consejos para que puedan deslumbrar en la cancha y crecer en su camino hacia el exterior, tanto como personas como jugadores profesionales.

James, comprometido con las nuevas figuras

La advertencia de James para la camada que lidera Rengifo es que los ayudará en todo lo que necesiten. También dijo que actualmente los jóvenes son diferentes a los de su generación. Según él, los canteranos son distintos, seguramente porque tienen más tentaciones y amenazas que antes, y Rodríguez se compromete a darles su voz de aliento.

James Rodríguez luciendo la camiseta visitante de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

Además, la condición que les puso es que él estará pendiente para apoyarlos, respaldarlos y buscar que sean “gente buena”, así muchos puedan sentir la presión de James al lado.

“Es algo lindo. Poder ayudar a todos estos jóvenes porque ahora el fútbol cambió un poco. Los jóvenes no son como muchos años antes cuando comencé”, dijo James en rueda de prensa.

"ES ALGO LINDO PODER AYUDAR A LOS JÓVENES"#SportsCenter Compartir su experiencia en una de las metas que se propone James en su llegada a Nacional.



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“Han cambiado cosas, ya los jóvenes vienen con otro chip, pero para eso estamos acá, para llevarlos por un buen camino y sobre todo que sean gente buena. Intentaré ser guía para ellos y ayudarlos”, agregó el capitán de la Selección Colombia.