Paula Michelle López hizo historia para Colombia: se coronó campeona del US Open de tenis en silla de ruedas

Paula Michelle López Mesa se coronó campeona de dobles junior femenino del US Open 2026 de tenis en silla de ruedas, sumando un nuevo título a una temporada en la que ha consolidado su nombre entre las grandes promesas de esta disciplina.

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La deportista del Equipo Bogotá consiguió el campeonato junto a la japonesa Seira Matsuoka, número uno del mundo en la categoría. En la definición se enfrentaron a la sueca Emma Gjerseth y la estadounidense Lucy Heald.

López y Matsuoka se impusieron en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-3, en un compromiso que se extendió durante una hora y 15 minutos, según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

El triunfo tiene un significado especial para el deporte nacional, pues el US Open es uno de los cuatro torneos de Grand Slam y cuenta desde 2022 con competencia junior de tenis en silla de ruedas. La edición de 2026 se disputa en el USTA Billie Jean King National Tennis Center, en Nueva York.

¡Histórico triunfo! La joven deportista del #EquipoBogotá, Paula Michelle López Mesa, escribió una página dorada para el deporte colombiano, al coronarse campeona en la modalidad de dobles, en el US Open de tenis en la silla de ruedas 2026, en la categoría junior femenina. 👏🏻👏🏻 Michelle, número 4 del mundo, y su compañera, la japonesa Seira Matsuoka (número 1 del mundo), con un juego contundente y muy concentradas, derrotaron en la final a la dupla de la sueca Emma Gjerseth y la estadounidense Lucy Heald, en dos sets con parciales 6-4 y 6-3, en 1 hora y 15 minutos de juego. Felicitaciones para Michelle, orgullo bogotano. 💛❤️ 📸 IDRD. #EquipoBogotáSiempreGrande — 🟨🟥Recreación y Deporte (@IDRD) September 11, 2026

Una temporada de grandes resultados para Paula Michelle López

El título en Nueva York no aparece de manera aislada. López, de 16 años, ha tenido una destacada temporada internacional y, antes de disputar la final del US Open, ya había conseguido llegar durante este año a otra definición de dobles junior en un Grand Slam, en Roland Garros.

Para llegar a la disputa por el campeonato en Estados Unidos, la colombiana y Matsuoka tuvieron que superar una exigente semifinal ante la británica Lucy Foyster y la belga Luna Gryp. La dupla remontó después de perder el primer set y terminó imponiéndose 5-7, 6-3 y 10-8.

Su crecimiento internacional ya había dado señales contundentes meses atrás. En abril, Paula Michelle López se coronó campeona en sencillos del 1.º ITFJS International Junior Wheelchair Cittá di Firenze, torneo disputado en Florencia, Italia, perteneciente al circuito juvenil de tenis en silla de ruedas de la Federación Internacional de Tenis (ITF).

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En esa oportunidad, la integrante del Equipo Bogotá derrotó en la final a la rumana Beatrice Alessia Draghici con un contundente 6-2 y 6-0. Ese resultado ya mostraba el ascenso de la colombiana en el circuito internacional.

Ahora, apenas cinco meses después de aquella celebración en territorio italiano, López suma a su trayectoria un título en Nueva York y escribe una nueva página para el tenis colombiano en silla de ruedas.