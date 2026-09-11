La camiseta de James Rodríguez en Atlético Nacional ya está disponible: precio y cómo comprar

James Rodríguez rompe el mercado en el fútbol colombiano tras ser confirmado como nuevo jugador de Atlético Nacional. Luego de los movimientos y la sorpresa que generó su llegada al fútbol colombiano, el capitán de la Selección Colombia comienza un nuevo ciclo donde ganarlo todo es la prioridad en el gigante verdolaga.

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Es un fichaje de primer nivel con el que James Rodríguez espera acertar, recuperar su nivel deportivo y dar un salto de calidad para no salir de la convocatoria de la Selección Colombia.

La clave es mantenerse vigente en el FPC, pero para ello debe ganar títulos y ser protagonista con una camiseta que siempre exige. Esto puede ser clave para realzar su carrera deportiva.

En medio de la expectativa que crea su fichaje, la logística de Atlético Nacional se movió rápido y ya tiene a la venta la camiseta con el nombre de James Rodríguez en su espalda.

La compra puede hacerse virtual desde cualquier punto del país o si está en el exterior. La prenda está en varias tallas y la hay para hombre, mujer o niño. Tenga en cuenta que se puede agotar en poco tiempo.

James Rodríguez cumplió este viernes su primer entrenamiento con Atlético Nacional. Foto: @Nacionaloficial

La compra de la camiseta se podrá realizar en la Tienda Verde, que es el stock oficial de Atlético Nacional.

Deberá seguir los pasos para efectuar la compra de forma exitosa: elegir la prenda de su preferencia, la talla y dirigirse al botón de pago y escoger su facilidad para cancelar.

Se podrá retirar en tienda si así lo prefiere y tiene un costo de 428.621 pesos colombianos (139 dólares).

Sedes de la Tienda Verde en Bogotá y Medellín

Estas son las sedes de la Tienda Verde donde podrá efectuar su compra de manera presencial.

Bogotá

C.C. Gran Estación: Etapa 1, Local 176.

Medellín

Estadio Atanasio Girardot: Bajos de la tribuna sur.

Tienda Coltejer: Bajos del Edificio Coltejer.

C.C. Los Molinos.

C.C. El Tesoro.

James Rodríguez agota la camiseta de Nacional. Foto: Atlético Nacional

C.C. Viva Envigado.

C.C. San Nicolás (Rionegro).

C.C. Florida Parque Comercial.

C.C. Puerta del Norte (Bello).

¿James tendrá el dorsal 10?

Parece que el 10 en su espalda puede que no sea posible debido a los tiempos establecidos en las inscripciones. Pese a que ya están pasados de tiempo, Atlético Nacional hace las gestiones en la Dimayor para mirar si es posible la modificación y, de esta manera, Edwin Cardona le cedería el número al nuevo fichaje estrella.

James con la camiseta de Nacional Foto: Atlético Nacional

Según James, ya está listo para el debut y podría entrar en la convocatoria de Lucas González para el partido contra Águilas Doradas en el Atanasio Girardot, por la décima fecha de la Liga Betplay.