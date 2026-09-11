Carlos Antonio Vélez dio sus 10 conclusiones sobre el fichaje de James Rodríguez a Nacional: “Bienvenido”

Carlos Antonio Vélez ya había dado su opinión sobre el fichaje de James Rodríguez cuando se confirmaron las negociaciones con Atlético Nacional; sin embargo, este viernes le dedicó más de 10 minutos en su columna Palabras Mayores, emitida a través de Win Sports.

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El experimentado periodista hizo un análisis extenso de lo que significa este negocio para el conjunto verdolaga, para el fútbol profesional colombiano (FPC) y para el propio jugador.

En primer lugar, mencionó el tema mediático: “La marca de Nacional es hoy mencionada por todas partes, en todos los diarios del mundo está y eso tiene un valor muy grande en el mundo de los negocios”.

“Nacional aprovecha esa oportunidad del mercado a 24 horas del cierre del libro de pases, recoge una marca, la suma a su marca y eso, obviamente, empuja como la espuma el tema mercadeo”, agregó.

La segunda conclusión para Vélez fue que “Nacional le tiende una mano a un jugador importante por lo que alguna vez hizo para el fútbol colombiano, ante la ausencia de operaciones, proponentes, opciones de contratación, aspirantes a contar con sus servicios y, aparte, aprovecha la desvalorización económica que Avellino demostró que existía”.

James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Atlético Nacional hasta mediados de 2027. Foto: @nacionaloficial

Le dio la bienvenida

Como tercer punto, Carlos Antonio Vélez puso el foco sobre los hinchas de Atlético Nacional. “Muchos ya tenían a James en baja con una crítica feroz y desde ayer cambiaron su opinión. En un segundo empezaron a hablar del fichaje del siglo, cosa que entiendo porque los hinchas son así. Vamos a ver cuánto dura”, señaló.

“Punto cuatro: deportivamente, que es lo que nos interesa a nosotros, se abre un mar de interrogantes. Sí queda claro que el nivel y el ritmo del fútbol colombiano le permiten destacar. Ya en lo internacional no van a darse cambios sustanciales, porque la competitividad de nuestros equipos no pasa por un solo jugador”, explicó.

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En quinto lugar, habló sobre “la operación reciclaje” de varios equipos en el FPC. “Hace muchísimo ruido, pero atrasa la opción de la renovación y la sangre nueva necesaria en todo”.

Para su siguiente conclusión, sacó las cifras de minutos que ha sumado James Rodríguez en el último año. “James ha jugado 30 partidos: nueve con León, ocho con Minnesota y 13 con la selección nacional para un total de 1.756 minutos. Dato mata relato, esto no es subjetivo”, apuntó.

Su séptimo punto pasó por Lucas González, nuevo DT de James Rodríguez en Atlético Nacional. “Yo no estoy preocupado porque está demostrado que no le gustan mucho los jugadores jóvenes. Los ha puesto en el último tiempo frente a una presión evidente y porque Nacional tiene unas fuerzas básicas enormes”, dijo.

“Él se emparenta con los líderes del vestuario y con eso, seguramente, gana estabilidad. Veremos la interna cómo fluye porque la verdad es que queda mucho cacique y poco indio”, agregó.

Para el octavo punto de su columna manifestó: “Los logros locales deslumbrarán a muchos, pero no califican porque hasta ahora ha sido así. El DT de Selección, el señor Lorenzo, siempre pordebajeó la liga colombiana; le parecía chimborrio llamar jugadores de Colombia porque el nivel nuestro era muy malo”.

En el noveno, dijo: “El salto de calidad y la modernización del juego parece no interesarle a la dirigencia de fútbol nacional”.

Y, por último, le dio la bienvenida a James al FPC. “Bienvenido, a partir de hoy son uno más (sic). Los que están afuera tienen una aureola especial, entendiendo que juegan en equipos top. Cuando están aquí son igualitos a nosotros, así que recibirán el trato que reciben todos. La ventaja para ellos es que llegan a un fútbol sin intensidad en el que pueden brillar”, finalizó.