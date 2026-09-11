Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado para los 12 signos el viernes 11 de septiembre

Cada día, miles de personas participan en distintos sorteos de juegos de azar, como lo son los chances y las loterías, pues estos ofrecen la oportunidad de ganar millonarias sumas de dinero en cuestión de minutos si llegan a acertar en una cantidad de números que depende de cada organización.

Predicciones del Niño Prodigio para este viernes 11 de septiembre: esto le espera a cada signo

Es por esto que Betty Mercado, sobrina del fallecido vidente Walter Mercado, publicó las cifras mágicas para cada uno de los signos del zodiaco occidental que tendrían éxito, especialmente el viernes, 11 de septiembre de 2026.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Las predicciones señalan un momento favorable para concretar, si es posible, negocios, inversiones o compras antes de la próxima semana. Los asuntos relacionados con la salud y la belleza aparecen igualmente favorecidos.

Números de suerte: 50, 35, 28.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La familia ocupará buena parte del tiempo y las responsabilidades podrían aumentar debido a cambios dentro del hogar. Reparaciones, construcciones o remodelaciones podrían hacer parte de esta etapa.

Números de suerte: 42, 32, 8.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las finanzas, el dinero y el crédito adquieren protagonismo. Según el horóscopo, existe mayor seguridad para tomar decisiones económicas, aunque algunas podrían implicar riesgos.

Números de suerte: 24, 39, 2.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Después de una etapa complicada, comienzan a aparecer señales de recuperación en el ámbito económico. Esta mejoría permitiría prestar más atención a los intereses personales.

Números de suerte: 17, 25, 42.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El amor y la vida romántica estarán marcados por una mayor intensidad. Podrían surgir momentos especiales y un mayor interés por expresar los sentimientos. Sin embargo, las predicciones recomiendan evitar decisiones definitivas mientras se disfruta de esta etapa.

Números de suerte: 21, 3, 17.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La espiritualidad aparece como un elemento importante para encontrar orientación frente a diferentes dilemas. El horóscopo invita a prestar atención a la intuición, los sueños y aquellas señales que puedan ayudar a encontrar respuestas o nuevas perspectivas.

Números de suerte: 11, 22, 3.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Aunque todavía quedan asuntos por resolver, comienzan a verse los resultados del esfuerzo realizado. El ámbito profesional atraviesa una etapa de cambios y nuevas posibilidades.

Números de suerte: 9, 27, 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Situaciones que permanecían ocultas podrían salir a la luz para ser aclaradas o solucionadas. Esto podría generar sentimientos difíciles, pero el paso del tiempo ayudaría a procesarlos.

Números de suerte: 10, 6, 25.

Fue uno de los astrólogos con mayor reconocimiento a nivel mundial. Foto: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Los cambios y reajustes forman parte de este periodo. La disposición para reorganizar diferentes aspectos de la vida facilitaría el proceso de transformación personal.

Números de suerte: 49, 7, 28.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El trabajo y la profesión toman especial relevancia. Para quienes están buscando empleo, el horóscopo señala posibilidades favorables, especialmente con el apoyo de amigos y contactos.

Números de suerte: 4, 19, 27.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las diferencias con la pareja podrían hacerse más frecuentes, por lo que será importante tomar distancia para reflexionar antes de continuar con una discusión. El descanso y la relajación también aparecen como elementos necesarios para recuperar energías.

Números de suerte: 8, 17, 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tras una etapa marcada por preocupaciones relacionadas con el bienestar, comienza un periodo que invita a recuperar el ánimo y disfrutar más de la vida. Un descanso o unas pequeñas vacaciones podrían resultar convenientes.

Números de suerte: 7, 24, 12.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.