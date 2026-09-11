Ante la consolidación de las motocicletas como una de las alternativas laborales y de movilidad más importantes de Colombia, destacan tres ciudades del norte y centro del país que ya restringen su tránsito con el pico y placa, mientras se estudia esta restricción en otras.

El futuro de las motos en Bogotá: ¿cómo las ve la administración Galán y habrá pico y placa?

En las regiones Caribe y Andina, las autoridades se vieron en la obligación de adoptar medidas de regulación del tráfico específicas para los vehículos de dos ruedas, debido al crecimiento de este tipo de vehículos en el parque automotor.

Las ciudades que tienen activa esta restricción son:

Medellín y el Valle de Aburrá

En Medellín, la restricción aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis. Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

La capital antioqueña y sus municipios metropolitanos (Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta, entre otros) aplican un esquema unificado de pico y placa para motocicletas de dos y cuatro tiempos.

Esta restricción rige de lunes a viernes de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., con la particularidad en el modelo de que se rige por el primer dígito de la placa, a diferencia de los carros, que toman el último número.

Cartagena

Cada lunes se renueva la rotación del pico y placa en Cartagena. Foto: Archivo Particular - Cortesía Alcaldía de Cartagena

La capital de Bolívar tiene una de las regulaciones más drásticas para los vehículos de dos ruedas, pues el pico y placa diurno para motocicletas rige en jornada continua de lunes a viernes entre las 5:00 a. m. y las 11:00 p. m., tomando el último dígito de la placa.

Adicionalmente, cuenta con una prohibición nocturna general de circulación entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m., así como restricción total de ingreso al centro histórico (Centro, San Diego, La Matuna y Getsemaní).

Santa Marta

La ciudad costera también tiene la restricción. Foto: adobe stock

En esta ciudad costera aplica un modelo rotativo de cuatro dígitos diarios por último número de la placa, en un horario que va de lunes a viernes entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m. La ciudad combina esta medida con restricciones específicas al parrillero hombre en ciertas zonas urbanas.

Sanciones por movilizarse en moto con pico y placa

Circular en una motocicleta durante el horario o el área de restricción que decrete la autoridad de tránsito municipal se clasifica como una infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito.

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En consecuencia, ignorar la restricción conlleva la imposición de un comparendo equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) —un poco más de $ 700.000 pesos—, además de la inmovilización inmediata del vehículo y los costos asociados a grúa y patios.

Aunque el alto tráfico es una problemática de varias ciudades en Colombia, por el momento, en el resto de las regiones aún no se impone esta restricción.

Dos ciudades del Caribe y una de la región Andina tienen activa esa restricción vial a los vehículos de dos ruedas. Foto: Colprensa

Estas son las principales capitales donde no existe la restricción para motos, pero se ha estudiado la posibilidad:

Bogotá

Cali

Bucaramanga

Pereira

Ahora bien, en estas capitales del nororiente y el Eje Cafetero, las motocicletas cuentan con restricciones sectorizadas en zonas de alto flujo comercial o peatonal.