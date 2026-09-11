Vanessa De La Torre conmovió con mensaje a Ana María Saavedra, trilliza sobreviviente del terremoto en Cali

El terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto dejó una profunda huella en cientos de familias que perdieron sus viviendas, sus bienes y, en los casos más dolorosos, a sus seres queridos.

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Entre las historias que más han conmovido al país está la de la familia Saavedra, marcada por una tragedia que dejó a Ana María Saavedra como la única sobreviviente de su núcleo familiar.

Un mes después de la emergencia, la joven hizo presencia en un homenaje realizado en la ciudad de Cali, en compañía del alcalde Alejandro Eder y la primera dama. Su aparición generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales, donde miles de colombianos han seguido de cerca su historia y han expresado su preocupación ante el difícil momento que atraviesa.

En medio de las muestras de apoyo, la periodista Vanessa de la Torre también se refirió a la joven a través de sus redes sociales. La comunicadora compartió algunos videos de Ana María y recordó parte de la historia que ha marcado su vida.

“Ella es Ana María Saavedra. La trilliza sobreviviente del terremoto que sacudió a Cali el pasado 10 de agosto. Sus padres, sus dos hermanas y su tío fallecieron ese día. Un mes después, conocimos a la valiente Ana María en el homenaje organizado por la Alcaldía de Cali, Alejandro Eder. Colombia te abraza, valiente Ana María”, escribió.

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Posteriormente, Vanessa compartió otro mensaje relacionado con una canción que, según explicó, era especial para la familia de la joven. Se trata de Siempre alegre, tema que los padres de Ana María bailaban durante los tradicionales ‘agualulos’ que realizaban cada quince días en Cali.

La periodista aprovechó ese recuerdo para destacar la fortaleza de Ana María y la manera en que ha enfrentado la pérdida de las personas que más quería.

“Me llevo este abrazo de esta niña tan valiente a quien la vida le arrebató lo que más amaba y ahí está: firme, sobreviviendo, honrando a sus padres y hermanas. Honrando a la vida. Seamos alegres, valoremos la vida”, expresó Vanessa.