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Horóscopo hoy, 11 de septiembre: predicciones y advertencias para los 12 signos, según Nana Calistar

De acuerdo con la astróloga, varios signos tendrán oportunidades económicas que tendrán que validar bien.

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Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

11 de septiembre de 2026 a las 6:33 a. m.
Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo.
Nana Calistar compartió el horóscopo de HOY para cada signo. Foto: Getty Images / Instagram @nanacalistartv

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.

Nana Calistar dio sus predicciones para hoy.
Horóscopo de Nana Calistar hoy, 10 de septiembre: esto le depara el destino a cada signo

Este viernes 4 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.

Horóscopo de este viernes, 11 de septiembre de 2026

  • Aries

“Este 11 de septiembre de 2026 deja de preguntarte por qué la vida ha sido tan cabrona contigo y comienza a preguntarte para qué te sirvió todo aquello que tuviste que enfrentar. Has recibido golpes que no esperabas, decepciones que llegaron de personas que jurabas incapaces de fallarte y derrotas que en su momento sentiste como el fin del mundo”.

  • Tauro

“Vas a necesitar poner límites a los problemas que no te pertenecen, Tauro. Una amistad podría andar por la calle de la amargura y buscarte para desahogarse, pedir consejo o ismplementee aventarte encima todo su costal emocional”.

  • Géminis

“Podrías sentirte más cansado de lo normal debido al trabajo, responsabilidades y pendientes que últimamente se te han juntado hasta por debajo de las piedras. Sin embargo, todo ese esfuerzo comenzará a rendir frutos y se visualizan recompensas económicas, un pago importante o una mejora en tus ingresos. No tires la toalla precisamente cuando estás comenzando a ver resultados”.

  • Cáncer

“Este 11 de septiembre de 2026 comienza para ti una etapa donde tendrás que volver a confiar en la vida, Cáncer. Has pasado por situaciones que te hicieron desconfiar hasta de tu propia sombra, pero no puedes viivr esperando que todo mundo vaya a fallarte solamente porque anteriormente alguien se pasó de listo contigo. Lo que te hicieron habla de ellos; lo que tú decidas hacer después habla de ti”.

  • Leo

“Necesitas aprender a quererte sin pedir autorización, Leo. Has desperdiciado demasiado tiempo preguntándote por qué ciertas personas cambiaron contigo, por qué se fueron o por qué no supieron corresponder todo lo que entregaste”.

  • Virgo

“Deja de tratarte como si fueras tu peor enemigo, Virgo. Una cosa es reconocer dónde la regaste y otra muy distinta pasarte media vida cobrándote errores que ya no puedes cambiar. Lo sucedido cumplió su propósito: enseñarte”.

  • Libra

“Podrías sentir mucha nostalgia por familiares que están lejos o personas que hace tiempo no tienes oportunidad de abrazar. No esperes siempre una fecha especial para buscarlos. un mensaje, una llamada o unas palabras sinceras pueden cambiarle el día a alguien”.

  • Escorpio

“Vas a necesitar recordar quién eres y todo lo que has tenido que superar para llegar hasta donde estás. Deja de permitir que las opiniones ajenas determinen cómo debes vivir, vesitr, amar o perseguir tus sueños. Mientras nadie te mantenga ni te de pa’l gasto, que no quieran administrarte la existencia”.

  • Sagitario

“Deja de tenerle miedo a los proyectos nuevos, Sagitario, porque se comienza a visualizar un terreno bastante favorable en cuestiones de dinero, trabajo y crecimiento personal. Una amistad podría proponerte un negocio, colaboración o manera diferente de generar ingresos que al principio te hará dudar”.

  • Capricornio

“Has sufrido, te has equivocado y también has pagado bastante caro descisiones que en su momento parecían correctas. Pero este 11 de septiembre de 2026 necesitas comprender algo: un error no te convierte en fracaso y una mala temporada no significa que tengas una mala vida”.

  • Acuario

“Este 11 de septiembre de 2026 comienza a moverse favorablemente el terreno económico para ti, Acuario. Una entrada de dinero, pago pendiente, comisión, devolución o recurso que no tenías contemplado podría ayudarte a respirar después de semanas en las que la cartera parecía tener más telarañas que billetes”.

  • Piscis

“Vas a entender que empezar de cero no significa que hayas perdido todo; significa que ahora tienes experiencia para no volver a cometer las mismas fregaderas. Has pasado situaciones que te hicieron más desconfiado, más selectivo y hasta medio canijo para entregar el corazón”.