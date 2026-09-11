Horóscopo hoy, 11 de septiembre: predicciones y advertencias para los 12 signos, según Nana Calistar

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.
Este viernes 4 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.
Horóscopo de este viernes, 11 de septiembre de 2026
- Aries
“Este 11 de septiembre de 2026 deja de preguntarte por qué la vida ha sido tan cabrona contigo y comienza a preguntarte para qué te sirvió todo aquello que tuviste que enfrentar. Has recibido golpes que no esperabas, decepciones que llegaron de personas que jurabas incapaces de fallarte y derrotas que en su momento sentiste como el fin del mundo”.
- Tauro
“Vas a necesitar poner límites a los problemas que no te pertenecen, Tauro. Una amistad podría andar por la calle de la amargura y buscarte para desahogarse, pedir consejo o ismplementee aventarte encima todo su costal emocional”.
TAURO – HORÓSCOPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 11, 2026
Este 11 de septiembre de 2026 vas a necesitar poner límites a los problemas que no te pertenecen, Tauro. Una amistad podría andar por la calle de la amargura y buscarte para desahogarse, pedir consejo o simplemente aventarte encima…
- Géminis
“Podrías sentirte más cansado de lo normal debido al trabajo, responsabilidades y pendientes que últimamente se te han juntado hasta por debajo de las piedras. Sin embargo, todo ese esfuerzo comenzará a rendir frutos y se visualizan recompensas económicas, un pago importante o una mejora en tus ingresos. No tires la toalla precisamente cuando estás comenzando a ver resultados”.
- Cáncer
“Este 11 de septiembre de 2026 comienza para ti una etapa donde tendrás que volver a confiar en la vida, Cáncer. Has pasado por situaciones que te hicieron desconfiar hasta de tu propia sombra, pero no puedes viivr esperando que todo mundo vaya a fallarte solamente porque anteriormente alguien se pasó de listo contigo. Lo que te hicieron habla de ellos; lo que tú decidas hacer después habla de ti”.
CÁNCER – HORÓSCOPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 11, 2026
Este 11 de septiembre de 2026 comienza para ti una etapa donde tendrás que volver a confiar en la vida, Cáncer. Has pasado por situaciones que te hicieron desconfiar hasta de tu propia sombra, pero no puedes vivir esperando que…
- Leo
“Necesitas aprender a quererte sin pedir autorización, Leo. Has desperdiciado demasiado tiempo preguntándote por qué ciertas personas cambiaron contigo, por qué se fueron o por qué no supieron corresponder todo lo que entregaste”.
- Virgo
“Deja de tratarte como si fueras tu peor enemigo, Virgo. Una cosa es reconocer dónde la regaste y otra muy distinta pasarte media vida cobrándote errores que ya no puedes cambiar. Lo sucedido cumplió su propósito: enseñarte”.
VIRGO – HORÓSCOPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 11, 2026
Este 11 de septiembre de 2026 deja de tratarte como si fueras tu peor enemigo, Virgo. Una cosa es reconocer dónde la regaste y otra muy distinta pasarte media vida cobrándote errores que ya no puedes cambiar. Lo sucedido cumplió su…
- Libra
“Podrías sentir mucha nostalgia por familiares que están lejos o personas que hace tiempo no tienes oportunidad de abrazar. No esperes siempre una fecha especial para buscarlos. un mensaje, una llamada o unas palabras sinceras pueden cambiarle el día a alguien”.
- Escorpio
“Vas a necesitar recordar quién eres y todo lo que has tenido que superar para llegar hasta donde estás. Deja de permitir que las opiniones ajenas determinen cómo debes vivir, vesitr, amar o perseguir tus sueños. Mientras nadie te mantenga ni te de pa’l gasto, que no quieran administrarte la existencia”.
ESCORPIÓN – HORÓSCOPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 11, 2026
Este 11 de septiembre de 2026 vas a necesitar recordar quién eres y todo lo que has tenido que superar para llegar hasta donde estás. Deja de permitir que las opiniones ajenas determinen cómo debes vivir, vestir, amar o…
- Sagitario
“Deja de tenerle miedo a los proyectos nuevos, Sagitario, porque se comienza a visualizar un terreno bastante favorable en cuestiones de dinero, trabajo y crecimiento personal. Una amistad podría proponerte un negocio, colaboración o manera diferente de generar ingresos que al principio te hará dudar”.
- Capricornio
“Has sufrido, te has equivocado y también has pagado bastante caro descisiones que en su momento parecían correctas. Pero este 11 de septiembre de 2026 necesitas comprender algo: un error no te convierte en fracaso y una mala temporada no significa que tengas una mala vida”.
CAPRICORNIO – HORÓSCOPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 11, 2026
Has sufrido, te has equivocado y también has pagado bastante caro decisiones que en su momento parecían correctas. Pero este 11 de septiembre de 2026 necesitas comprender algo: un error no te convierte en fracaso y una mala…
- Acuario
“Este 11 de septiembre de 2026 comienza a moverse favorablemente el terreno económico para ti, Acuario. Una entrada de dinero, pago pendiente, comisión, devolución o recurso que no tenías contemplado podría ayudarte a respirar después de semanas en las que la cartera parecía tener más telarañas que billetes”.
- Piscis
“Vas a entender que empezar de cero no significa que hayas perdido todo; significa que ahora tienes experiencia para no volver a cometer las mismas fregaderas. Has pasado situaciones que te hicieron más desconfiado, más selectivo y hasta medio canijo para entregar el corazón”.
PISCIS – HORÓSCOPO DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 11, 2026
Este 11 de septiembre de 2026 vas a entender que empezar de cero no significa que hayas perdido todo; significa que ahora tienes experiencia para no volver a cometer las mismas fregaderas. Has pasado situaciones que te hicieron más…