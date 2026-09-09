Horóscopo diario: predicciones y advertencias este miércoles, 9 de septiembre, según Nana Calistar

Para este miércoles, la astróloga mexicana Nana Calistar vuelve a poner sobre la mesa sus pronósticos para los 12 signos del zodiaco. Con su característico estilo directo y sin rodeos, comparte qué podría traerles el futuro y qué situaciones podrían presentarse durante la jornada.

Nana Calistar entregó el horóscopo y advertencias en este martes, 8 de septiembre, para los 12 signos del zodiaco

Las predicciones astrológicas forman parte de la rutina de muchas personas, que suelen consultarlas para tener una idea de lo que podría pasar en su día a día.

Para algunos, estos mensajes funcionan como una guía a la hora de tomar decisiones o enfrentar lo que viene durante el día, la semana o incluso el mes.

Horóscopo de hoy 9 de septiembre de 2026, según Nana Calistar

Aries

“Aprende de una vez por todas a darle vuelta a la página, porque este 9 de septiembre de 2026 tienes enfrente una oportunidad muy buena para recomponer asuntos que durante las últimas semanas te trajeron con el Jesús en la boca. No puedes comenzar una etapa diferente cargando los mismos corajes, culpas y decepciones de siempre”.

Tauro

“Este 9 de septiembre de 2026 traes una racha interesante para probar suerte, pero tampoco te me emociones creyendo que porque el universo te guiñó el ojo ya puedes hipotecar hasta la licuadora. Si acostumbras participar en juegos de azar, hazlo únicamente como entretenimiento y con una cantidad que puedas permitirte perder”.

Géminis

“Es momento de comenzar a construir algo que dure y dejar de vivir únicamente resolviendo lo que aparece enfrente. Este 9 de septiembre de 2026 te caerá el veinte de que el tiempo está pasando más rápido de lo que imaginabas y existen asuntos de tu futuro que has dejado para después: ahorro, patrimonio, estabilidad laboral, estudios, negocio o alguna meta que siempre dices que comenzarás”.

Cáncer

“Si no tienes pareja, deja de comportarte como viuda de alguien que ni se ha muerto y aprovecha tu soltería como Dios manda. Este 9 de septiembre de 2026 necesitas disfrutar más de tu familia, amistades, salidas y hasta de esos planes improvisados que después terminando siendo los mejores”.

Leo

“En el amor se te comienza a mover el gallinero y de una manera que no esperabas. Este 9 de septiembre podrías descubrir que alguien cercano te mira con otros ojos desde hace tiempo. Puede ser una amistad, conocido o esa persona que nunca falla en ponerle reacción a tus historias”.

Virgo

“Despréndete de una vez por todas de esas personas del pasado que cada cierto tiempo regresan como humedad en temporada de lluvia: nomás aparecen para mancharte la pared y darte colores de cabeza. Este 9 de septiembre de 2026b será importante que observes quién realmente aporta tranquilidad a tu vida”.

Libra

“Una noticia que llega desde lejos podría cambiarte el humor y hasta modificar planes que dabas por seguros. Este 9 de septiembre de 2026 habrá movimiento relacionado con personas que viven en otra ciudad o país, trámites, viajes, documentos o una propuesta que inicialmente te agarrará en curva”.

Escorpio

“No te metas en pleitos que ni te corresponden ni permitas que cualquier hijo de vecino te saque de tus casillas, porque este 9 de septiembre de 2026 podrías andar con la paciencia más corta que sueldo después de pagar las deudas. Habrá personas que parecerán especialistas en picarte donde saben que brincas, pero ahí estará tu verdadera prueba”.

Sagitario

“Noticias inesperadas relacionadas con tu familia podrían moverte el tapete este 9 de septiembre de 2026. No necesariamente tienes que pensar inmediatamente en lo peor, pero sí podría tratarse de una situación que requiera atención, apoyo o estar más pendiente de una persona cercana”.

Capricornio

“Unos planes no te salieron como esperabas y quizás todavía traes atravesado el coraje de haber invertido tiempo, ganas o dinero en algo que terminó quedando a medias. Este 9 de septiembre de 2026 necesitas dejar de interpretar cada tropiezo como señal de que vas por el camino equivocado”.

Acuario

“Ya va siendo hora de que te desprendas de traiciones, decepciones y corajes que llevas cargando como si te pagaran renta por tenerlos metidos en la cabeza. Este 9 de septiembre de 2026 tendrás que comprender que perdonar no significa volver a confiar ni darle nuevamente entrada a quien ya te demostró de qué pata cojea”.

Piscis

“No te detengas por miedo si estás por realizar un viaje, cambiar de rumbo o aventarte a una experiencia distinta, porque este 9 de septiembre se te acomodan varias situaciones que anteriormente parecían más enredadas que audífonos guardados en bolsa. Hay movimiento favorable para ti, pero también tendrás que aprender a confiar en tus decisiones”.