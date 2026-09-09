Álvaro Montero brilló en el juego contra São Paulo, el pasado martes 8 de septiembre, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Gracias a un par de intervenciones suyas, Boca Juniors ganó 1-0 en La Bombonera, y espera sellar su clasificación en Brasil.

ATAJADÓN DE MONTERO PARA SALVAR A BOCA



El arquero colombiano y una gran atajada ante el cabezazo de Luciano.



CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/5I61rHF7FH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 9, 2026

Álvaro Montero cobra revancha con la prensa argentina: esto dicen tras el juego ante São Paulo

Álvaro Montero y Boca Juniors enfrentan demanda de Vélez: la AFA alista veredicto oficial, sanciones y multas

Sin embargo, mientras la prensa argentina elogiaba a Montero, el técnico de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, reveló que Álvaro decidió atajar con el elenco xeneize en medio de una durísima situación familiar.

En concreto, la abuela de Álvaro Montero falleció antes del partido contra São Paulo. Aún así, el portero de la Selección Colombia se puso los guantes, salió a La Bombonera, y dio un nivel altísimo que es aplaudido en Argentina.

Falleció al abuela de Álvaro Montero antes del partido contra São Paulo

“Hoy, antes del partido, falleció la abuela de Montero. Ahora está viajando a Colombia y, aunque es un golpe duro para él, estuvo presente e hizo una gran actuación como dices”, dijo el vasco Arruabarrena en rueda de prensa.

Así las cosas, Montero acabó el partido de Copa Sudamericana, contra São Paulo, e inmediatamente regresó a Colombia para despedir a su abuela. Apenas la situación salió a la luz, los hinchas de Boca Juniors usaron las redes sociales para enviar mensajes de apoyo y cariño al guardameta de 31 años.

Y es que el vasco Arruabarrena no solo habló de la calamidad familiar que afronta Montero. De hecho, su respuesta surgió luego de que la misma prensa argentina le indagara al técnico de Boca Juniors sobre el buen nivel que muestra el colombiano por estos días, mismo que al principio le costó encontrar.

“¿Qué cambió? Nada, la verdad, hablar. Tener los tiempos suficientes para que se adapte al mundo Boca (...) es simple, creo que ahí el tigre Muñoz también tiene mucho que ver en tratar de llevar los tiempos y en la adaptación a un club con todo lo que genera Boca. El famoso mundo Boca”, dijo Arruabarrena.

El Tigre Muñoz es el preparador de arqueros de Boca Juniors, llamado Cristián Fernando Muñoz. Arruabarrena resalta su importancia en lo que ha sido la adaptación de Montero a uno de los clubes más importantes de Sudamérica.

"HOY FALLECIÓ LA ABUELA Y ESTUVO PRESENTE. HIZO UNA GRAN ACTUACIÓN Y AHORA ESTÁ VIAJANDO A COLOMBIA"



El Vasco Arruabarrena valoró el aporte de Álvaro Montero pese a sufrir una pérdida familiar horas antes del comienzo del encuentro.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/4PZbyb5ZVY — DSPORTS (@DSports) September 9, 2026

“Él (Montero) viene de Vélez, y respeto mucho a Vélez, pero no es lo mismo que Boca Juniors. Muchas veces la llegada lleva su tiempo e, igual, cuando lo criticaron, tampoco tenía mucha razón. Pero bueno, ya sabe lo que opino yo. Él tiene que estar tranquilo, me pone contento mantener el cero ante un rival importante”, sentenció Arruabarrena.