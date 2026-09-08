La reacción de Luis Díaz apenas se enteró de la nominación al Balón de Oro: “Te amo un montón”

El momento más esperado de Colombia. Luis Díaz y el Balón de Oro. El volante colombiano fue sumado en la lista de posibles ganadores del galardón que entrega la prestigiosa revista France Football. El guajiro pudo ganarse este lugar debido a su buen rendimiento con el Bayern Múnich, más allá del discreto Mundial que hizo con la Selección Colombia.

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Lucho abrió la expectativa para la Copa del Mundo con Colombia, pero el rendimiento no fue el esperado. Si se miran los requisitos para estar en el Balón de Oro, la temporada con el Bayern Múnich le podría colocar en los nominados, tal como sucedió con sus compañeros Michael Olise y Harry Kane.

Parece que Luis Díaz tomó con mucha calma esta nominación al Balón de Oro. Lejos de cualquier favoritismo al premio, la primera reacción de Lucho al ver que era noticia mundial por la lista de France Football, fue evocar su amor familiar, que normalmente lo caracteriza.

Su reacción se vio en una historia en la red social Instagram, donde aparecen varios miembros de su familia y le dedicó un mensaje de cumpleaños a uno de sus hermanos. “Qué la vida te siga sonriendo siempre. Te amo un montón”.

Posteo en las redes de Luis Díaz Foto: Instagram

El guajiro vive momentos claves por estos días en Alemania, al iniciar una nueva temporada con el Bayern Múnich, ya van varias fechas de la Bundesliga y además inicia un nuevo camino en la Champions League, donde el único objetivo es ganar y superar a sus rivales élite como Real Madrid, PSG o Arsenal.

Otro colombiano busca el Balón de Oro

Díaz no es el único colombiano en esta lista para el Balón de Oro, pues también está Julián Quiñones, nacido en el departamento de Nariño, pero nacionalizado como mexicano para jugar por dicha selección.

Lo hecho en el pasado Mundial 2026 le permite la nominación del delantero colombo-mexicano, además de quedar como goleador la temporada pasada en la Saudí Pro League, que llama la atención por la cantidad de estrellas que tiene.

Sobre las opciones de ganar para Luis Díaz o Julián Quiñones, parecen muy remotas, pues hay demás estrellas que por ejemplo ganaron el Mundial 2026 con España o alcanzaron la Champions League. Incluso, goleadores como Erling Haaland o Kylian Mbappé pican en punta para el premio de France Football.

Lista de nominados al Balón de Oro 2026