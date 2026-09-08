Luis Díaz en las primeras horas de este martes recibió una excelente noticia por parte de quienes entregan el Balón de Oro.

Para estos, el colombiano mereció entrar en la lista de 30 nominados a ganarse el premio individual más importante del balompié en el mundo. También está The Best, que entrega Fifa, pero el que se conoce como el máximo galardón por excelencia es el de la revista France Football.

Así anunció el Balón de Oro la nominación de Luis Díaz Foto: Tomado de @ballondor

El guajiro está por segunda vez en su carrera en este prestigioso grupo. Para 2022 también hizo parte, cuando aún pertenecía a las filas del Porto y estaba próximo a ir al Liverpool.

Dicha novedad de Lucho no pasó por alto en suelo cafetero. Fue el único jugador que es parte de la Selección Colombia de Mayores en integrar la prestigiosa terna.

Justo por lo relevante que es la elección, fue que la Federación Colombiana de Fútbol decidió emitir una notificación para resaltar al guajiro.

La FCF se enorgullece

“La revista France Football ha revelado hoy martes, 8 de septiembre, la lista oficial de los 30 futbolistas nominados al Balón de Oro 2026, y el nombre de Luis Díaz resalta con orgullo colombiano”, aplaudieron la noticia que relaciona al extremo.

“Tras un año de triunfos en la élite europea y un papel protagónico con la Selección Colombia, el extremo nacido en Barrancas ha reafirmado su perfil como uno de los extremos más desequilibrantes y determinantes del mundo”, le resaltan de su papel con lo de Múnich.

Posterior a eso, el ente del balompié nacional le sacó las cuentas de la temporada pasada al futbolista nacido en La Guajira.

Allí se logra evidenciar que la entrada de Luis al grupo de posibles ganadores no es cuestión de suerte. Con el club brilló y con la Tricolor también aportó en el máximo torneo de selecciones, siendo debutante en 2026.

“La nominación de Lucho es el reflejo de su excelente temporada con el Bayern Múnich. El colombiano firmó un registro de 26 goles y 23 asistencias, comandando el frente de ataque del conjunto bávaro hacia un triplete de títulos en Alemania: la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania”, lo aplaudieron.

“Con ‘La Sele’, Díaz también lideró el camino en la Copa Mundial de la Fifa 2026, disputando cinco encuentros hasta la instancia de octavos de final, donde aportó un gol y una asistencia para el combinado nacional”, recordaron lo que dio en Estados Unidos, Canadá y México.

Mensaje especial para Luis Díaz: Bayern Múnich se pronunció tras la nominación al Balón de Oro

No solo fue Luis Díaz: otro colombiano se coló en la lista de nominados del Balón de Oro

Se volvió costumbre

No es la primera vez que la estrella nacional recibe una notificación en la que le celebran de manera pública sus logros en la Federación.

Cada vez que Lucho es campeón o algo de consideración le sucede en Europa, la FCF se permite abrir un espacio en su portal web y redes sociales para resaltarlo a Díaz Marulanda.

Notificación de la FCF a Luis Díaz por la Supercopa de Alemania Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Recientemente, otra felicitación le dieron por la conquista de la Supercopa de Alemania vs. Borussia Dortmund. Aunque no hiciera gol en la final, que Luis Díaz levantara otro trofeo fue algo digno de una felicitación.