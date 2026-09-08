El nuevo salario que ganaría James Rodríguez en Italia: se filtró la oferta del Avellino

James Rodríguez está sonando con fuerza para reforzar al US Avellino de la Serie B. La noticia que surgió en España hizo eco en territorio italiano, donde hacen campaña para que se firme cuanto antes la llegada del volante cucuteño.

Michele Criscitiello, director de Sportitalia e hincha de Avellino, dio detalles sobre la oferta que le presentaron a James y las condiciones salariales que tendría si acepta.

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“En primer lugar, Avellino nunca consideró a James Rodríguez porque es paradójico que un club de la Serie B siquiera considere a un jugador de este nivel. Sin embargo, sucedió que un agente italiano que trabaja con el representante colombiano de Rodríguez, quien es cercano a Avellino, dijo: ¿Pero por qué no piensas en este fichaje?“, apuntó Criscitiello.

Fue ahí cuando las partes se pusieron en contacto para hacer números y evaluar la posibilidad de llevar a James como fichaje de lujo para la plantilla dirigida por Alessandro Nesta.

Sueldo de 2,5 millones de euros para James Rodríguez

Lo primero es que James Rodríguez tendría que reducir sus expectativas económicas, pues ningún equipo de la Serie B está en condiciones de asumir un salario como el que venía ganando con Minnesota United y Club León.

“Hace dos semanas se habló de un posible salario, que incluía goles, asistencias y el ascenso a la Serie A. Podría llegar a alcanzar los 2 a 2,5 millones de euros, una suma desorbitada para fichar a un jugador de este calibre para Irpinia”, indicaron en Sportitalia.

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Avellino no descartó la posibilidad de fichar a James y por eso hubo avances. “Se habló de un contrato de un año con opción a un segundo en caso de ascenso a la Serie A. Y D’Agostino, en el mejor sentido de la palabra, es un poco excéntrico, así que todo este revuelo mediático internacional podría reavivar las tensiones internas”, explicó Michele Criscitiello.

James Rodríguez lleva varios años sin estabilidad a nivel contractual. Su vínculo más largo desde que salió del Real Madrid fue con Everton y Club León, donde duró un año.

Después de eso ha saltado sin parar por clubes de Brasil, España, Grecia, Estados Unidos e incluso Catar.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, está sin equipo Foto: Getty Images

En la prensa italiana califican de “difícil” el acuerdo entre Avellino y James Rodríguez, aunque admiten que sí existieron contactos entre las partes.

Mientras tanto, desde España aseguraron que fue Nesta el que levantó el teléfono y logró convencer al colombiano de volver a Europa para un ‘último baile’.

“El club biancoverde ya gastó una fortuna en Cheddira del Napoli y el último contrato de James Rodríguez era de cinco millones de euros netos por temporada, una cifra que Avellino no puede cubrir”, dejó claro el editorial de Criscitiello en Sportitalia.