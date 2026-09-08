Liverpool aplica a amigo de Luis Díaz la misma que a él: lo anunció y está “muy triste”

Alexis Mac Allister admitió este martes que estuvo cerca de abandonar Anfield en la última semana ante la falta de una oferta de renovación por parte del club del norte de Inglaterra.

El internacional albiceleste explicó que el Liverpool aseguró a su agente que “no estaba en posición” de ofrecerle una mejora de contrato, pese a que la entidad sí renovaba a otros jugadores del plantel como Dominik Szoboszlai y Ryan Gravenberch.

Alexis McAllister 🇦🇷🎙️

" J'ai appris que le club n'était pas en mesure de me proposer un nouveau contrat.

Je vois Dominik et Ryan prolonger leurs contrats et ça me fait très plaisir car ils le méritent mais en même temps, je suis un peu triste de ne pas avoir obtenu le mien." pic.twitter.com/JadQjp6Qrm — JK (@JackBrown591897) September 8, 2026

“Vi a Dominik y Ryan renovar sus contratos y me puso muy feliz porque se lo merecen, pero al mismo tiempo me pone un poco triste que yo no haya recibido el mío”, declaró Mac Allister en la conferencia de prensa oficial previa al debut del Liverpool en la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, el miércoles.

Mac Allister admitió: “Hubo opciones para irme este verano”.

Al igual que el resto del equipo, Mac Allister no tuvo su mejor temporada el pasado año, pero sí fue decisivo en el título de la Premier League que los Reds conquistaron en el curso 2024-2025.

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Al argentino de 27 años le quedan dos años de contrato y se mostró comprometido con el club: “Por supuesto, todavía hay tiempo; los aficionados no tienen que preocuparse porque voy a dar el 100 % hasta el último día que esté aquí”.

Historia que ya se vio con Díaz

De un tiempo para acá, los Reds han dado manejos controversiales a su nómina. Su deseo parece estar alineado con la erradicación de los sudamericanos de la plantilla y dar lugar solo a europeos.

En los últimos mercados compraron a jugadores del Viejo Continente, dejaron salir a piezas latinoamericanas como Darwin Núñez y Luis Díaz, y ahora el turno sería para Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022.

Luis Díaz y Alexis Mac Allister formaron una gran amistad en su estadía juntos en Liverpool. Foto: Liverpool FC via Getty Images

Ni eso pesaría para las directivas de los rojos; con Lucho pasó algo similar y por eso acabó por recalar en Bayern Múnich, donde ha generado que los ingleses se lamenten por el rendimiento superlativo que tuvo en la campaña 2025/2026.

En su momento, Díaz les indicó a sus jefes en Reino Unido que esperaba ganar más y tener un contrato de una mayor extensión. Arne Slot, el exdirector deportivo, Richard Hughes y otras personalidades se lo negaron todo a Lucho, que acabó decidiendo salir del club inglés.

Hoy se estaría presentando la misma historia con el argentino Mac Allister.

Decadencia total

El mediocampista argentino que arribó en 2023 se consolidó como uno de los integrantes habituales del equipo. En sus primeras tres temporadas disputó 150 partidos y marcó 19 goles con los Reds.

A Alexis Mac Allister no le será renovado su contrato en Liverpool. Foto: Getty Images

Con Liverpool conquistó dos títulos: la Copa de la Liga inglesa 2023-2024 y la Premier League 2024-2025. En esta última campaña participó en 35 de las 38 jornadas y anotó cinco goles. Uno de ellos fue ante Tottenham, en el partido que confirmó matemáticamente el vigésimo campeonato liguero del club.

Durante la campaña que acaba de empezar ha sido relegado por el DT, Andoni Iraola; poco y nada se le ha visto jugar y sufre actualmente por ello.

*Con información de AFP.