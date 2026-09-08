Julián Quiñones no juega para Colombia, pero nació en Magüí Payán (Nariño). El atacante sensación en la selección de México, que cuenta con doble nacionalidad, fue noticia en las últimas horas por su nominación al Balón de Oro 2026.

Su inclusión en la lista llamó de manera poderosa la atención: quedó en el grupo de 30 en lugar de otras estrellas mundiales como, por ejemplo, Julián Álvarez de Argentina o Cristiano Ronaldo de Portugal.

Julián Quiñones, ovacionado por México en medio del Mundial 2026. Foto: Getty Images

Dicho atacante, que en algún momento se pidió para vestir la Tricolor, se coló en el prestigioso listado del galardón que entrega la revista France Football.

Los méritos que tiene para haber entrado están relacionados con que no juega en la élite. Cabe recordar que se desempeña en Al-Qadisiya, de Arabia Saudita, donde se dice que dicha liga no es competitiva.

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A pesar de eso, en el pasado Mundial 2026, el colombo-mexicano se enfrentó de tú a tú con potencias mundiales. Justamente ante estas Quiñones se creció, lo que le habría dado la chance de ganar puntos para ser incluido en la lista de nominados al Balón de Oro 2026.

Sensación en el Mundial

El delantero nacido en Colombia y naturalizado mexicano marcó el primer gol de la Copa del Mundo en el partido inaugural frente a Sudáfrica, disputado el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Su segundo tanto llegó el 24 de junio contra Chequia, en la tercera jornada del grupo A. Quiñones anotó al minuto 61 en el triunfo mexicano por 3-0.

Posteriormente, en los dieciseisavos de final, marcó el primer gol de México frente a Ecuador, al minuto 22, en una victoria por 2-0.

Julián Quiñones celebrando el primer gol del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

En los octavos de final, ante Inglaterra, volvió a aparecer en el marcador. Al minuto 42 convirtió el 2-1 parcial, aunque México terminó perdiendo 3-2 y quedó eliminado del campeonato.

Quiñones disputó 410 minutos durante el Mundial, fue titular en los cinco encuentros y registró además una asistencia.

Sus cuatro goles le permitieron igualar a Javier Hernández y Luis Hernández como máximos goleadores mexicanos en la historia de la Copa del Mundo.

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Es complejo pensar que Julián o Luis Díaz ganen dicho premio individual con rivales como Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, entre otras estrellas del balompié mundial que también son aspirantes a ser ganadores.

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