Duro desplante para Linda Caicedo en el Balón de Oro 2026: anuncio oficial retumba en Colombia

Linda Caicedo no entró en la lista de 30 nominadas al Balón de Oro 2026. A pesar de su gran campaña con el Real Madrid y el título de la Liga de Naciones que consiguió con la Selección Colombia, quedó afuera del listado final.

Lista oficial de nominados al Balón de Oro 2026: así quedaron cada una de las categorías

En la temporada 2025/2026, Linda disputó 33 partidos oficiales con el cuadro merengue y anotó 11 goles en total. Sumado a eso, dio ocho asistencias para un total de 19 contribuciones de gol entre LaLiga, Copa de la Reina y Champions League.

Linda ya había sido nominada dos veces al premio principal del Balón de Oro e incluso fue novena en la edición de 2023; sin embargo, esta vez no hay ninguna representante colombiana en la lista oficial entregada por France Football.

Aitana Bonmatí tampoco está

La gran sorpresa en la lista de nominadas fue la ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora de los últimos tres galardones Balón de Oro. La futbolista española sufrió una fractura transindesmal del peroné en el tobillo izquierdo y por eso estuvo varios meses fuera de las canchas.

Tres años después de un dominio incontestable de Bonmatí, el premio a la mejor jugadora del año pasará a otras manos.

Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé fueron los ganadores del Balón de Oro en 2025. Foto: Balón de Oro (Ballon D'or)

La que sí regresó al listado fue Alexia Putellas, máxima estrella del FC Barcelona que ahora juega para London City Lionesses. El título de la Champions League deja prácticamente encaminado un nuevo Balón de Oro para el conjunto azulgrana.

El Barça lleva cinco años seguidos ganando en la rama femenina y este año no parece ser la excepción, más allá de nombres como el de Melchie Dumornay, Barbra Banda o Khadija Shaw.

La ceremonia de premiación será el próximo 26 de octubre en Londres, sede elegida por los organizadores por encima del Teatro del Châtelet en París.

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Nominadas al Balón de Oro Femenino 2026