James Rodríguez ya tendría nuevo equipo en Europa: “Muy cerca de llegar a un acuerdo”

James Rodríguez está a punto de definir su futuro en Europa. Dos meses después de la dolorosa eliminación con la Selección Colombia en el Mundial 2026, parece haber luz al final del túnel para el volante cucuteño.

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“El Avellino, club de la segunda división italiana y dirigido por el entrenador Alessandro Nesta, está en negociaciones muy avanzadas con el colombiano. James, que actualmente se encuentra sin equipo, está en conversaciones con el club italiano y ambas partes están muy cerca de llegar a un acuerdo”, informó el diario Marca desde España.

El ‘10’ ha preferido no hacer comentarios sobre su futuro. De hecho, sigue la incógnita sobre su continuidad en la Selección Colombia y está prácticamente descartado para los amistosos de la próxima fecha Fifa.

Su más reciente aparición en redes sociales fue para gestionar el envío de donaciones a las zonas afectadas por el terremoto en Colombia. James se unió a Néstor Lorenzo y otras figuras de la Tricolor en una campaña de ayuda a los damnificados.

US Avellino 1912: historia y actualidad

US Avellino es un club con más de 100 años de historia que logró alcanzar la Serie A en 1978. Después de durar diez años en la máxima categoría, empezó una fuerte debacle que los llevó incluso hasta la tercera categoría del fútbol italiano.

A principios del año 2009 se confirmó su desaparición por problemas económicos, pero meses después fue refundado por una red de empresarios y arrancó su camino de ascenso en la Serie D (cuarta división).

Ahora mismo está compitiendo en la Serie B de Italia, es decir, la segunda categoría de ese país. En la tabla de posiciones marchan quintos detrás de Palermo, Mantova, Südtirol y Ascoli.

Alessandro Nesta, legendario defensor del AC Milan, es su director técnico y el responsable de las negociaciones para fichar a James Rodríguez. “Ahora la clave es cuadrar números, pero el anuncio podría realizarse próximamente”, apuntó Marca.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia Foto: Getty Images via AFP

Lista de clubes de James Rodríguez

Avellino podría unirse a una larga lista de equipos que han tenido en sus filas a James Rodríguez. El capitán de la Selección Colombia ha pasado por varios países del mundo y en los últimos años se ha acostumbrado a firmar contratos de corta duración, pero a cambio de excelentes condiciones salariales.

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Así ha sido la carrera de James a nivel de clubes: