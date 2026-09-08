Inesperada decisión en ‘MasterChef Celebrity’: eliminan a uno de los participantes más queridos y las lágrimas no perdonaron

La competencia en MasterChef Celebrity Colombia sigue avanzando y elevando la exigencia para los participantes. Este lunes 7 de septiembre, uno de los famosos que actualmente lleva el delantal negro tendrá que abandonar la cocina más reconocida de la televisión colombiana.

Pautips sufrió fuerte quemadura en ‘MasterChef’ y no ocultó su angustia

Emiro Navarro, Luciano D’Alessandro, Tuto Patiño, Sebastián Vega, Pautips y Jimmy Vásquez llegaron a una nueva prueba de eliminación con el objetivo de asegurar su permanencia en el programa.

Los seis participantes tuvieron que poner a prueba sus conocimientos y destrezas culinarias para convencer a los jurados. Al final de la jornada, uno de ellos no logró superar el reto y debió despedirse definitivamente de la competencia.

De acuerdo con lo que se observó, Jimmy Vásquez no estuvo presente, por lo que iría directo al siguiente reto de eliminación.

¿Quién fue el octavo eliminado de ‘MasterChef Celebrity 2026’?

Según se detalló en el capítulo, los famosos se enfrentaron a una serie de situaciones en el reto de eliminación, el cual constaba en hacer un postre que incluyera las famosas galletas Ducales. Esta receta debía incorporar este ingrediente como principal, logrando sabores balanceados.

Pese a que todos intentaron destacar, las devoluciones fueron negativas y la calificación del nivel estuvo muy baja. Los jurados deliberaron y mencionaron que ninguno logró salvarse realmente, pero se enfocarían en la mayoría de los errores para la decisión.

Tras discutirlo, los jueces indicaron que Sebas Vega era el eliminado de la competencia, ya que su postre no tenía equilibrio y había una diferencia de sabores en lo ácido y dulce. Las lágrimas y la tristeza invadieron el set, mostrando que sus compañeros se lamentaron por la salida del actor.