Diana Ángel se va de frente contra los encapuchados en protestas y advierte lo que se debe hacer: “Vamos a tener”

Diana Ángel volvió a generar reacciones en las redes sociales luego de compartir un nuevo pronunciamiento relacionado con la actualidad política de Colombia. La actriz, reconocida por su trayectoria en la televisión nacional, se ha mantenido activa en las plataformas digitales, donde suele expresar su punto de vista sobre distintos asuntos de interés público.

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A lo largo de los últimos años, la artista ha manifestado abiertamente sus opiniones frente a temas sociales y políticos. Sus publicaciones suelen despertar comentarios y posiciones divididas entre los internautas, convirtiéndola en una figura recurrente dentro de las conversaciones sobre la situación que atraviesa el país.

Recientemente, a través de su cuenta oficial de X, Diana Ángel se refirió a declaraciones que dio Sofía Araujo en diálogo con Blu Radio, enfatizando lo que sucedía con los encapuchados en medio de las protestas.

La mujer afirmó que los que se escondían era porque hacían algo indebido, por lo que consideraba que esto era algo que debía cambiar en la práctica y dinámica de la libre protesta en el país.

La actriz no se quedó callada y respaldó esta afirmación, indicando que era totalmente cierto. Ángel se fue contra los encapuchados y puntualizó que no se podía seguir permitiendo esta conducta, ya que dañaba el ejercicio que tanto se realizaba en Colombia.

Allí apuntó que no deseaba que se desprestigiaran las marchas pacíficas, las cuales terminaban afectadas por esos comportamientos indebidos. A esto, advirtió que se tenía que salir mostrando el rostro, defendiendo la vida de manera correcta.

“Estoy absolutamente de acuerdo con esto. No podemos seguir permitiendo que se disuelvan, desprestigien y minimicen las marchas pacíficas, por unos cuantos que ocultan su identidad”, escribió.

“Los que hemos puesto la cara y hemos marchado, lo hemos hecho pacíficamente y vamos a tener que volver a las calles, muy pronto, y debe ser mostrando el rostro, de manera decente y masiva. Hay una gran diferencia entre defender la vida y defender la muerte”, dijo.