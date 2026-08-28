Diana Ángel reafirmó idea de Petro y anunció decisión que tomó tras inesperadas noticias: “Nunca”

Diana Ángel volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de referirse nuevamente a la situación política que atraviesa Colombia.

La actriz, reconocida por su trayectoria en la televisión nacional y por compartir abiertamente sus opiniones sobre asuntos de interés público, generó distintas reacciones entre los usuarios.

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A través de los años, la artista ha utilizado sus plataformas digitales para expresar sus posturas frente a temas sociales y políticos. En varias ocasiones ha manifestado su cercanía con Gustavo Petro y con sectores de la izquierda, lo que ha provocado tanto respaldo como cuestionamientos entre quienes siguen sus publicaciones.

Durante la campaña presidencial de 2026, Diana Ángel hizo público su apoyo a Iván Cepeda, entonces aspirante del Pacto Histórico. Tras la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia, continuó compartiendo contenidos y reflexiones sobre el nuevo escenario político y los cambios registrados en el país.

Recientemente, la actriz volvió a despertar comentarios después de publicar nuevos mensajes en los que hizo referencia al trabajo desarrollado durante el gobierno de Gustavo Petro, situándose una vez más en el centro de la discusión política en redes sociales.

Tras la ola de noticias en las que se afirmó que ella se iría del país por la victoria de De La Espriella, Diana Ángel quiso reafirmar una idea del exmandatario, indicando que nunca se iría de Colombia.

La artista ubicó este post en su cuenta de X, donde sumó varios likes y comentarios de seguidores, quienes apoyaron o criticaron sus opiniones políticas.

“Yo nací en el País de la Belleza y no me voy a ir nunca”, escribió en el perfil.