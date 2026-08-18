Hernán Orjuela salió en defensa de Abelardo De La Espriella tras comentario de Diana Ángel

La visita de Abelardo De La Espriella al Chocó generó diferentes reacciones en redes sociales, entre ellas la de la actriz y cantante Diana Ángel.

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El mandatario estuvo en el departamento luego del terremoto que afectó a varias zonas del país y, durante su recorrido, entregó balones que tenían el logo de su partido político.

La situación fue cuestionada por Diana Ángel, quien compartió en sus redes sociales un comentario sobre las imágenes del presidente. “De Señorita Colombia repartiendo besos a Papá Noel, en segundos”, escribió la actriz, haciendo referencia a la forma en la que De La Espriella aparecía durante su visita.

Presidente de la República Abelardo De La Espriella, acompañado de la Primera Dama Ana Lucía Pineda Foto: Foto: César Carrión – Presidencia de la República

La publicación generó comentarios entre los usuarios y también provocó la reacción del presentador Hernán Orjuela, quien decidió responder públicamente a la actriz.

Orjuela no estuvo de acuerdo con el comentario de Ángel y se refirió directamente a la forma en que la actriz expresó su opinión. “Ojalá Diana vuelva algún día a la cordura y al respeto”, escribió el presentador en redes sociales.

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Con esta respuesta, Hernán Orjuela tomó una posición diferente frente a la crítica realizada por Diana Ángel al mandatario. Su comentario también fue compartido y generó nuevas reacciones entre quienes siguen a ambas figuras.

Aunque Diana Ángel y Hernán Orjuela pertenecen al ámbito del entretenimiento, en diferentes ocasiones las figuras públicas utilizan sus redes sociales para expresar opiniones sobre asuntos de actualidad nacional. En este caso, una publicación de la actriz terminó generando una respuesta directa del presentador.

La situación también abrió una conversación entre los usuarios sobre la presencia de símbolos políticos durante actividades relacionadas con la atención a una emergencia y sobre las distintas posiciones que pueden generar este tipo de actuaciones.

Hasta el momento, el intercambio entre ambos se ha limitado a las publicaciones realizadas en redes sociales. La discusión se suma a las diferentes reacciones que ha provocado la visita presidencial al Chocó y las acciones adelantadas durante la atención a los afectados por el terremoto.