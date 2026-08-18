Abelardo De La Espriella destapó presuntos casos de corrupción en el gobierno de Gustavo Petro: “Nómina paralela con 900.000 contratos”

Durante varias semanas, el equipo de empalme anticorrupción del mandatario Abelardo De La Espriella trabajó recopilando presuntas irregularidades administrativas en el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Los hechos se recogieron en detalle en El libro de la verdad, el cual fue entregado a las autoridades pertinentes para su respectivo análisis y toma de decisiones ante eventuales responsabilidades penales o disciplinarias.

Abelardo De La Espriella entregó a la Fiscalía ‘El libro de la verdad’ con 80 casos de corrupción en el gobierno Petro

Sobre los hallazgos, De La Espriella puso sobre la mesa varios ejemplos de presuntos casos de corrupción en el anterior gobierno.

“La UNGRD, por ejemplo, giró, como ya se ha dicho, $ 856 mil millones de pesos sin urgencia manifiesta y perdió el rastro de $ 1,38 billones de pesos. Se estableció una nómina paralela en el Ejecutivo de 900.000. Hoy ya se vio en 900.000 contratos de prestación de servicio”, dijo el jefe de Estado.

Agregó en su intervención: “Esas corbatas, porque eso es lo que son, causaron un pasivo de más de $ 5 billones de pesos a las finanzas públicas. Recuerden que, antes de salir del poder, el régimen declaró los sábados y domingos festivos como días hábiles para continuar en el festín de la contratación”.

“Air-e, la empresa que lleva luz a 5,9 millones de personas en el Caribe colombiano, refleja pérdidas por $ 2,59 billones de pesos”, expresó el mandatario.

El presidente Abelardo De La Espriella expuso varios casos de presunta corrupción en el gobierno Petro: la UNGRD perdió el rastro de más de $ 1 billón y denunció una nómina paralela de 900.000 contratos de prestación de servicios. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/BomX0f3bTL — Revista Semana (@RevistaSemana) August 18, 2026

Además, alertó: “Por cuenta de la Paz Total y el jueguito macabro a los congelados con los grupos terroristas, el Ejército Nacional fue castigado presupuestalmente y hoy tiene un déficit de $ 23 billones de pesos”.

“El programa Colombia Mayor está completamente desfinanciado. Se robaron ese dinero y hoy necesita, para seguir funcionando, cerca de $ 630.000 millones al mes para cumplir con los compromisos que tenemos como Estado con nuestros viejitos”, reveló De La Espriella.

Finalmente, expresó: “El Icetex, que es la principal vía de los jóvenes para acceder a la educación superior, sufrió un recorte presupuestal del 70 %. Hoy, más de 180.000 muchachos no cuentan con el subsidio a la tasa de interés en sus créditos”.

Por su parte, el vicepresidente José Manuel Restrepo dio detalles de los casos de presunta corrupción en la administración Petro: “Esos nueve comportamientos o actuaciones que identificamos son los siguientes. Destrucción del rigor técnico. Se saltan normas y procedimientos. Dejan a un lado el mérito y la experiencia y, como resultado, llegan a decisiones erráticas o indebidas. Colapso de la capacidad tecnológica. Sistemas obsoletos, plataformas cerradas, plataformas que controlan la función pública llevándola a menos control y a espacios de irregularidades”.

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“Cifras acomodadas, información incompleta y datos falsos. Así, se hace imposible tomar decisiones acertadas. En 12 sectores encontramos recursos que no son ejecutados debidamente, presupuestos incumplidos y soluciones que nunca llegan”, concluyó la mano derecha del presidente De La Espriella.