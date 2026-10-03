Iván Duque calificó como “crónica de una muerte anunciada” el presunto uso del aparato de inteligencia del Estado para persecución

El expresidente Iván Duque se pronunció de manera contundente frente a las revelaciones publicadas este sábado en la portada de SEMANA, las cuales exponen presuntas irregularidades dentro de importantes entidades de inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro.

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Para el exmandatario, esta situación representa la “crónica de una muerte anunciada”, recordando que previamente ya había manifestado su preocupación por el uso del aparato de inteligencia estatal para perseguir a opositores y a otros sectores de la sociedad.

Duque calificó como un hecho “muy delicado” el que se haya designado a antiguos militantes del M-19 al frente de instituciones que manejan información altamente sensible para el Estado, haciendo mención a la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), la Dirección de Inteligencia Nacional (DNI) y lo ocurrido en su momento con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

A su juicio, estas decisiones evidencian que lo que se estaba buscando era consolidar un aparato de persecución, no solamente para los opositores a la administración de Gustavo Petro, sino contra otros sectores.

Portada 2306 del 3 de septiembre de 2026, de SEMANA. Foto: Semana

El expresidente Duque advirtió que estas prácticas no solo vulneran la privacidad de ciudadanos y funcionarios, sino que podrían constituir delitos transnacionales con serias repercusiones internacionales, debido al presunto uso de información para realizar entrampamientos.

Frente a la gravedad de los hechos, el exjefe de Estado solicitó la intervención de la Fiscalía y sugirió buscar la colaboración de agencias internacionales como el FBI de los Estados Unidos.

También instó a las agencias internacionales de inteligencia financiera a pronunciarse y señalar de forma clara que se trató de una violación a los convenios internacionales que regulan los protocolos de la inteligencia financiera.

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“La Fiscalía tiene que llegar al fondo de esto, saber bajo qué protocolos se autorizaron esas órdenes y, sobre todo, esas investigaciones, cuál era la finalidad de las mismas, si están debidamente reportadas o no, porque nadie tiene patente de corso para utilizar la inteligencia financiera para buscar información de a quien se le dé la gana a un gobierno”, sentenció.

Insistió en que esta información tiene que estar soportada en unos instrumentos de control y coordinación también con los entes de investigación de Colombia, en este caso la Fiscalía General.

“Yo sí espero que se llegue al fondo de quién dio las órdenes, por qué se ejecutaron, si se cumplieron o no los protocolos y también que se puedan medir las implicaciones internacionales que esto puede tener”, concluyó.